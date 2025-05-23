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不滿中國商品傾銷 墨西哥商界要求政府課徵100%關稅

中央社／ 瓜地馬拉市22日專電

美國總統川普對中國商品加徵關稅後，中國商品開始大量轉向進入墨西哥，嚴重衝擊當地產業。墨西哥商界不只公開表達憤怒，更要求政府因應「中國貨入侵」，對中國製造的商品課徵100%的關稅。

墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）21日報導，墨西哥市商會（Canaco CDMX）公開指責中國企業為了規避美國關稅，持續將產品大量傾銷墨西哥，以低價的手段造成不公平競爭。而這些中國商品不但不符合品質標準、甚至還涉嫌逃稅、非法租用商業場所銷售等等。

墨西哥市商會主席坎波塞科（Vicente GutierrezCamposeco）更點名，有部分進口商為了讓中國商品非法進入墨西哥，偷偷更換商品標籤，以「假墨西哥製造」進入市場。他強調，墨西哥不能淪為中國低價且劣質商品的傾銷地，因為這樣不僅傷害本地企業，也欺騙消費者。

因此墨西哥商界要求政府仿效美國總統川普，對中國製造的商品課徵100%的關稅，以面對「中國貨入侵」，保護本國企業生存。坎波塞科也批評，墨西哥海關的貪腐問題越來越嚴重，讓這些中國商品可以偷天換日進入國內，他們要求主管機關要加強打擊中國商品走私和非法進口。

不過，儘管墨西哥企業多次表達對中國商品傾銷的憂慮和抗議，但在美中貿易關稅戰的影響下，中國企業已經轉向加大對墨西哥的投資。

墨西哥媒體「千禧報」（Milenio）報導，自2023年以來，中國對墨西哥投資持續增長了46%；累計到2025年第一季已經高達近119億美金（約新台幣3600億元），僅次於第一大投資國美國。而中國的投資主要集中在工業零組件、汽車零配件以及製造業等領域，因為這些產業不只符合墨西哥的國內要求，更可以藉由「美墨加協定」（USMCA）關稅優惠，將產品銷往美國市場。

報導也指出，墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）提出支持本土產業，強化全球競爭力的「墨西哥計畫」，更讓中國企業找到投資機會。今年中國企業預計在墨西哥啟動30項投資案，總額約40億美金，範圍涵蓋汽車、電子、能源、機械與科技領域。

不過，在美中貿易戰開打後，中國對墨西哥雖然加大投資，但也並非一帆風順。以中國最大電動車製造商比亞迪（BYD）為例，該公司原先計劃在墨西哥設立一座1萬名員工，年產15萬輛電動車的大型工廠，但進度停滯，甚至一度傳出撤廠的消息。

報導分析，中國政府憂心電動車製造技術外洩美國，商務部遲未批准比亞迪墨西哥建廠計畫。另一方面，美國川普政府也不斷質疑中國汽車利用「美墨加協定」（USMCA）關稅優惠「走後門」進入美國市場，頻頻對墨西哥施壓，也讓墨國政府左右為難。不過墨西哥中國商會對此反駁，比亞迪建廠卡關，是因為墨西哥國內本身缺乏充電基礎設施，對電動車的需求也還處於起步階段，完全是國內市場的戰略考量，並非政治壓力。

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