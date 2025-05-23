台積電ADR勁揚2.3% 較台北交易溢價擴大至近20%

頂級評級機構穆迪上周調降美國信用評級，從最高評級Aaa降至較低一級的Aa1，成為三大評級機構中最後一個調降美國信用評級的機構。在美國信用評級被調降後，投資人拋售美國國債，引發人們對長期公債殖利率飆升導致借貸成本上升的擔憂。接下來深遠的影響又有哪些？

2025-05-23 06:00