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台積電ADR勁揚2.3% 較台北交易溢價擴大至近20%
台積電ADR周四（22日）勁揚2.31%，收紅在196.19美元，較台北交易溢價19.92%。
美股三大指數周三大幅道瓊工業指數與標普500指數經歷震盪後，收盤幾乎持平。
道瓊工業指數微跌1.35點或0.00%，收在41,859.09點；標普500指數微跌2.60點或0.04%，收在5,842.01點；那斯達克指數上漲53.09點，或0.28%，收在18,925.73點。
費城半導體指數下跌0.57%。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.26 +0.71 145.0 +2.25
中華電 CHT 133.28 +1.05 133.0 +0.21
台積電 TSM 1,177.61 +2.31 982.00 +19.92
聯電 UMC 48.44 +0.25 49.45 -2.04
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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