G7財長會議擱置歧見 力求解決全球經濟失衡
7大工業國集團（G7）的財政部長和中央銀行總裁們今天掩飾彼此之間的歧見，矢言解決全球經濟「過於失衡」的問題，還說他們可能會對俄羅斯祭出更多制裁措施。
路透社報導，由於各國在美國關稅上的歧見，以及美方不願將俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭稱為非法，有些人在這場會議舉行之前，懷疑各國能否敲定最終公報。
加拿大財政部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在閉幕記者會中說：「我們在眼前最迫切的全球議題上找到了共同點…我想這向全世界釋出非常明確的訊號…G7在目標和行動上團結一致。」
在加拿大洛磯山脈（Rocky Mountains）開會的各國財長和央行總裁們說，有必要就「非市場政策和做法」如何破壞國際經濟安全達成共識。
這份文件沒有點名中國，但美國和其他G7經濟體提到非市場政策和做法時，常常指向中國的國家補貼和出口導向的經濟模式。
G7與會國也譴責俄羅斯持續對烏克蘭發動「殘暴戰爭」，若無法促成雙方停火，將研議所有可能選項，包括「進一步強化制裁」。
沈潘說，會中還討論了美國對主要貿易夥伴課徵的關稅，但他沒有說明細節。
公報也承認，低價值的「小額」（de minimis）國際包裹運量增加，可能壓垮海關和稅收系統，也可能被用來走私藥物和其他違法商品。
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