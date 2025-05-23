美元反彈 歐元因疲弱經濟數據承壓

美元在連續三天走弱後，周四（22日）反彈走高，部分原因是受到美國眾議院通過川普總統提出的大規模減稅與支出法案的提振。同時，歐元則因一系列反映歐元區經濟疲弱的數據而下跌。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四上漲0.3%，至99.905。周三時美元指數跌至兩周低點99.333。

比特幣周四創下歷史新高價，顯示投資人同時也正在尋求美國資產以外的替代選項。

川普的大規模稅改法案一直是市場關注焦點，路透分析，法案在眾院通過後，讓市場一半感到是鬆了一口氣，另一半則是謹慎以對。川普稅改法案預期將使美國本就已快速膨脹的債務再進一步惡化。接下來，法案將進入由共和黨掌控的參議院，進行數周的辯論。

根據美國國會預算辦公室（CBO）估計，法案將在未來十年內使36.2兆美元的美國債務增加3.8兆美元。

周四午後盤中，美元兌日圓上漲0.1%，至143.75日圓兌1美元，而稍早曾跌至142.80日圓，為5月7日以來最低。

歐元兌美元下跌0.3%，報1.1293美元兌1歐元，結束連續三日的上漲。因為周四公布的HCOB歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值顯示，歐元區本月商業活動意外萎縮。

與此形成對比的是，美國5月商業活動回溫，部分歸因於中美貿易戰緩和。標普全球的美國綜合PMI初值從4月的50.6升至5月的52.1。這個指數高於50，代表民營部門景氣擴張。

Silver Gold Bull公司外匯與貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示，稅改法案的通過為美元帶來適度提振，又碰到歐洲PMI數據疲軟，美元開始反彈。他說，22日有點像是在逆轉21日的『去美元化』交易。美國PMI強於預期，使部分去美元化交易被回補。

Monex USA交易部主管Helen Given則是認為：「儘管本月市場出現了一些風險偏好回升的跡象，但目前交易者仍偏向避險，隨著月底臨近，美元的未來仍不明朗。」

比特幣周四攀升至歷史新高111,965.62美元，較前一日上漲3.4%。TP ICAP數位資產部主管Hina Sattar Joshi表示：「投資人情緒顯然已轉向比特幣，相較於傳統資產。資金湧入比特幣的速度大幅加快。本周對比特幣ETF的需求再次激增，強化了這個趨勢。」