比特幣擁雙利多 衝11萬美元天價

比特幣價格22日盤中首度漲破11萬美元，改寫歷史新高，凸顯機構投資人需求日益升溫，以及美國總統川普政府支持加密幣的態度，讓市場對比特幣前景的看法愈來愈樂觀。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格22日盤中最多漲3.3%，報11萬1,878美元。規模較小加密幣價格也全面走揚，第二大加密幣乙太幣一度漲逾7%。

比特幣和其他加密幣價格過去數周持續上漲，反映一連串監管利多影響，其中一個利多是穩定幣法案在美國參議院取得進展。這項獲得加密幣產業支持的監管法案目前準備進入參議院全體辯論階段，一個跨黨派小組希望最快本周通過該法案。

加密資產管理公司Galaxy Digital創辦人兼執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）說：「從詹斯勒（美國證管會前主席）與當時的證管會到川普政府，美國態度已改變，川普政府接納加密幣產業已釋放國內外動能。」

擬議中的穩定幣立法條款正在修訂中，納入更嚴格的洗錢、外國發行商與科技公司限制措施，以及強化消費者保護，同時也要確保國內外發行商適用相同規定。另一方面，賽勒（Michael Saylor）旗下策略公司（Strategy）需求日益增加，持有加密幣的投資人也愈來愈多，也是比特幣價格大漲的原因。