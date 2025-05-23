歐元區製造業持穩 美國5月PMI優於預期

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
歐元區製造業持穩，但服務業寫16個月來最糟表現。 路透
歐元區製造業持穩，但服務業寫16個月來最糟表現。 路透

歐元區製造業持穩，但服務業寫16個月來最糟表現，導致歐元區5月採購經理人指數（PMI）出乎意料陷入萎縮；美國製造業、服務業PMI雙雙優於市場預期，綜合PMI因而升至52.1，高於50代表擴張。

美中貿易戰暫停，帶動美國5月企業活動升溫，但川普的全面性關稅仍提高企業和消費者支付的價格。

標普全球22日公布，美國5月製造業PMI初值為52.3，高於4月的50.2；服務業PMI初值為52.3，也超越4月的50.8，雙雙優於市場預期。綜合PMI因而升至52.1，高於50代表擴張。

訪調在5月12日至21日進行，正值美中關稅戰暫停90天，美國將中國大陸關稅稅率由145%大幅砍至30%過後。

儘管如此，標普全球訪調暗示，未來幾個月通膨將加速、勞動市場放緩，顯示停滯性通膨風險猶存。

漢堡商業銀行與標普全球公司22日共同發布歐元區5月綜合PMI初值為49.5，低於4月的50.4，更是今年首度跌破50的榮枯分界，和預期的50.6大相逕庭。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞說：「歐元區經濟似乎無法站穩腳跟」，「儘管外國對服務業需求轉疲，但似乎是低迷內需拖累。」

服務業PMI降至去年1月以來最低，從50.1滑落至48.9，遠低於預期的50.3。但工廠活動出現復甦，製造業PMI升至近三年最高，從49上升到49.4，超過預期的49.3。德拉魯比亞認為，工廠活動強健，可能是業者趕在美國關稅開徵前拉貨，油價走低有助維持此種情勢。

彭博經濟學家說，5月是美國新關稅出爐的第一個月，PMI數據顯示歐元區經濟放緩，但主要傷害服務業，可能意味不確定的危害更勝關稅本身。但對等關稅90天暫停期過後，局勢可能生變。

關稅 PMI

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