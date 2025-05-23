美日財長會面 未談匯率

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國財政部21日發表聲明，財長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會面時沒有討論匯率水準。消息出爐後，日圓應聲走貶。另外，日本最高貿易談判代表赤澤亮正22日表示，預定23日訪問華府，就關稅問題進行談判。

根據美國財政部說法，美日財長「重申他們共同的信念，即匯率應由市場決定，而且目前美元兌日圓匯率反映了基本面」。

貝森特與加藤勝信是在加拿大舉行的G7財長會場邊會晤。加藤會後在加拿大告訴記者：「我們必須深化討論我們對貨幣政策的基本思維。和上次一樣，我們還沒有討論貨幣水準。」

此結果顯示美國對於日圓近期升值沒有太大意見。此前，美國總統川普曾指責日本透過讓日圓貶值獲取不公平優勢。日圓兌美元22日一度貶值0.5%，至144.40日圓。  

近幾周來台幣、韓元及日圓都對美元強勁升值，主因市場預期貿易談判將觸及到台、日、韓如何管理美元匯率。花旗集團亞太區外匯交易主管史瓦米表示，「市場很可能相信，美國與一些貿易夥伴談判協議中，將提到有關匯率的言辭」。

中國一家大型投資機構也表示，「匯率將是談判一部分。市場將在談判進行時提前反應」。

美國 日本 日圓匯率

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