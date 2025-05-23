新興市場股票 躍資金新寵

美國信評上周遭調降，讓「拋售美股」的聲浪再度高漲，新興市場股票躍為投資人眼中的新寵。華爾街投銀紛紛唱多，一場資金大挪移似乎正在上演。

美國銀行（BofA）最近預測，新興市場將是「下一波牛市」。該行投資策略師哈奈特領導的研究團隊撰寫報告表示：「美元走弱、美債殖利率見頂、中國大陸經濟復甦…現在沒有比新興市場股票更好的選擇。」

無獨有偶，摩根大通本周也調升新興市場股票評級，從「中性」改成「加碼」，理由包括中美貿易緊張局勢緩解，以及新興市場估值極具吸引力。

MSCI新興市場指數今年以來已上漲8.55%，遠超標普500指數同期僅1%的漲幅。更關鍵的是，4月2日美國總統川普宣布對其他國家加徵關稅後，市場走勢明顯分化，4月9日至21日間，標普500指數下跌逾5%，MSCI新興市場指數卻逆勢上漲7%。

Global X ETFs主動投資團隊主管多森分析指出：「過去十年，新興市場的表現落後美股，但現在具備三大優勢，包括美元可能持續走弱、投資人配置比率處於歷史低點，以及估值過低卻具備高成長性。」