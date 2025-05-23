全球超富家族擴大投資大陸 台灣也備受亞洲富豪看好

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
瑞士銀行（UBS）發布報告顯示，全球貿易戰的陰影下，各地超富家族辦公室仍計劃擴大投資中國大陸。台灣也備受亞洲富豪看好。 路透
瑞士銀行（UBS）發布報告顯示，全球貿易戰的陰影下，各地超富家族辦公室仍計劃擴大投資中國大陸。台灣也備受亞洲富豪看好。 路透

瑞士銀行（UBS）發布報告顯示，全球貿易戰的陰影下，各地超富家族辦公室仍計劃擴大投資中國大陸。台灣也備受亞洲富豪看好。

瑞銀發布一年一度「全球家族辦公室報告」指出，平均資產管理規模達11億美元的317個家族辦公室，大約18%計劃增加對中國大陸的投資，青睞台灣和南韓也各有7%。

其中，東南亞富豪最可能加碼的地區，以中國的33%稱冠，台灣排第二、達28%。而東亞富豪青睞的地區，中國以43%居首，台灣、印度、沙烏地阿拉伯以17%、並列第二。

亞太區富豪占了受訪家族辦公室大約四分之一，其中22%表示，會增加對台灣的投資。

但占受訪者13%的美國家族辦公室表示，未來一年內不會增加對中國的投資。

這個調查結果主要是在美國總統川普宣布全球關稅措施之前所收集。報告也顯示，美國以外的家族選擇避險，而不選邊站。

就投資的資產而論，家族辦公室偏好已開發市場的債券和股票。他們表示，已開發市場的股票組合將由去年的26%提高到29%。

報告指出，全球貿易戰是未來一年億萬富翁家族最擔心的風險，其次是重大地緣政治衝突和通膨問題。

另一方面，訪調也發現，擬好遺囑與定下遺產規畫的超富家庭，比重從一年前的47%升至53%，反映財富傳承加速。

基於遺產規畫牽涉的難度，此一增幅雖小，仍值得注意。富豪顧問說，考慮此事時須省思生命終有盡頭，考慮到想留下的遺贈，並充分了解繼承人的能力。

瑞銀家族辦公司解決方案集團史苞塔夫說，這方面雖有進展，但仍需做得更多，缺乏財富轉移規劃、也未解釋為何做出某些決定，會讓繼承人碰上麻煩。她說：「這會讓後代處境困難，財富的壽命比繼承人更長。」

缺乏遺產規劃，在美國比較不成問題。該國近四分之三的家族辦公室都是白手起家的第一代，比例高於全球的57%，許多美國富豪將接班計畫和財富轉移，當成優先事項。

顧問公司Cerulli Associates去年底的研究顯示，隨著嬰兒潮等年長一輩將遺產交託給年輕世代，估計美國到2048年為止，將有約124兆美元的財富轉手，其中逾半來自投資資產在500萬到2,000萬美元的高淨值族群，這些人約占美國家庭的2%。

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