OPEC+擬增產 油價嚇跌

彭博資訊22日報導，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的代表說，成員國可能在6月1日的會議上，決議於7月時大幅增產，將會是連續第三度調高產量。

OPEC+的代表說，成員國考慮在7月每日增產41.1萬桶原油，增產量是原定計畫的三倍，但尚未拍板定案，最終決議將在6月1日的會議上出爐。

消息拖累兩大原油指標22日一度挫跌逾2%，布蘭特原油期貨一度跌到每桶63.54美元，西德州跌至60.25美元。

OPEC+在5、6月已分別宣布增產41.1萬桶，與近年來捍衛油價的作為背道而馳。儘管OPEC+說，增產是為了滿足市場需求，但官員私下透露另有其他原因，包括懲罰超額生產的成員國、奪回市占、以及安撫美國總統川普。

在上次的會議，主導OPEC+沙國已警告哈薩克、伊拉克等國，除非他們能遵守生產配額，否則將決議進一步增產。

儘管超額生產國已承諾控制產量，但哈薩克實際上並未積極控制在國內運作的國際石油公司，出口量也持續接近紀錄水準。

摩根士丹利全球原油策略師拉特說：「我們認為OPEC將在7月再度每日增產41萬桶，與5、6月的增量相當」，「超額增產國依然我行我素，而且迄今增產的原油已被市場吸收」。

Onyx資本集團原油研究主管奇利古里安說：「如果政策確實轉向攻占市場而非捍衛油價，那麼迅速展開行動是合理的舉措」，「這就像是撕掉OK繃：動作要快、不要慢慢來。」

接受彭博調查的32名交易員與分析師中，共有25人預估OPEC+將在下月初決定每日增產41.1萬桶，五人預期將回歸先前的13.8萬桶增產量。

各界如今看空今年的油價展望。上周，國際能源署（IEA）預期，受經濟逆風影響，年底前原油需求增速將放緩。因此，高盛也預期，OPEC+在7月同意增產後，接下來將暫緩進一步擴產。

早在OPEC+進一步增產的消息傳出前，油價已承受原油庫存增加的壓力。美國能源資訊局（EIA）21日公布的資料顯示，止於5月16日當周，美國原油庫存意外增加130萬桶至4.432億桶，原因是原油進口衝上六周新高、以及汽油與蒸餾油的需求滑落。