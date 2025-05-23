CoreWeave籌資 超額認購五倍

AI資料中心服務業者CoreWeave股價21日宣布透過發債籌資20億美元，並已獲得投資人強烈認購需求，帶動當天股價大漲19%。該公司3月底上市來漲勢勢如破竹，迄今已大漲168%，股價超越華爾街分析師給予的最新目標價。

CoreWeave 21日表示，已將這次發行的票據利率定在9.25%，到期日為2030年。這次發債規模比上次提高5億美元，且超額認購倍數達五倍，「票據發行所得計劃用於一般公司用途，包括但不限於償還未償債務」。

這樁交易代表著債券投資人很樂於貸款給CoreWeave。該公司上周公布上季營收大增420%至9.816億美元，全年財測也高於市場預期，同時透露第1季已與一家超大規模雲端服務商簽約，據該公司網站顯示，這家雲端服務商是Google。

而在發布財報的隔天，CoreWeave又在申報文件中透露，已與OpenAI達成協議，將在2029年4月前提供價值40億美元的額外服務。此外，輝達上周也揭露，截至3月底持有2,418萬股CoreWeave股票，是最大持股部位。