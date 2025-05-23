比亞迪歐洲銷量超車特斯拉 當地車市迎來分水嶺

中國大陸汽車大廠比亞迪（BYD）上月在歐洲的電動車銷量首度超越特斯拉，象徵比亞迪在海外市場取得重大突破。專家形容，這意味著歐洲車市已迎來分水嶺時刻。

根據市場研究機構Jato Dynamics，比亞迪4月在歐洲的電動車掛牌數為7,231輛，較去年同期暴增169%，打敗銷量銳減49%至7,165輛的特斯拉。比亞迪上月奪下歐洲電動車銷售第九名。

在比亞迪於歐洲市場攻城掠地、歐洲整體電動車銷量也擴增之際，特斯拉銷量卻逆勢下跌，原因是產品陣容老化、及執行長馬斯克干預歐洲政治，引發當地消費者反彈。

特斯拉為了製造改款後的Model Y，進而暫停產線進行調整，也拖累了上季產量與銷量。分析師說，特斯拉的銷量下滑，可能與消費者等待較平價版本的新款Model Y產量提升有關。

Jato Dynamics分析師穆諾茲說，「這是歐洲車市的分水嶺時刻，尤其是考慮到特斯拉多年來引領歐洲的電動車銷售，但比亞迪直到2022年底後，才在挪威、荷蘭以外的地區營運」。

上月歐洲電動車銷售龍頭為福斯（VW），銷量年增61%，而同屬福斯集團的Skoda，銷量年增率更高達214%。若將比亞迪油電車銷售一併計入，則進一步拉大與特斯拉的差距。比亞迪上月在歐洲的整體銷量暴增359%。

比亞迪等陸廠正擴增在歐洲的產品陣容，並提升油電車銷售。

據Jato數據，大陸車廠4月的歐洲電動車掛牌數，比去年同期跳增59%至1.53萬輛，油電車銷量更激增近七倍至9,649輛。