關稅效應…Nike下月將漲價 最多調價10美元

在零售業為關稅將衝擊獲利做準備之際，運動用品大廠Nike計劃下月起調漲部分產品價格，漲幅上看10美元。

Nike 21日表示，6月1日起旗下成人服飾與器材將漲價2至10美元，價格介於100至150美元的服飾和器材漲價5美元。鞋類方面，價格逾150美元的鞋最多將漲價10美元，100至150美元的運動鞋最多漲5美元。

Nike不會調漲兒童產品價格，售價低於100美元的產品也不會變貴。要價155美元的Air Force 1運動鞋，以及Jordan產品線鞋類以外產品，價格同樣不會上漲。

Nike將調漲產品價格的消息由CNBC率先披露，消息人士向CNBC透露，消費者最快本周就會在貨架上看到調漲後價格。Nike未明言美國祭出關稅是調漲產品價格的原因，只表示該公司會定期「調整價格」。另外，Nike也計劃重新開始透過亞馬遜（Amazon）美國網站向消費者銷售旗下產品，是五年多來首見，盼藉此拉抬銷售。

零售商定期調整定價結構並不罕見，但美國總統川普新關稅對製鞋業衝擊特別大。目前Nike約半數鞋類在中國大陸與越南生產，目前銷往美國的中國商品面臨30%新關稅，從越南進口至美國的商品關稅是10%。越南商品關稅稅率原本是46%，但川普4月初將關稅調降至10%，為期90天。

關稅向來幾乎都由進口商品的企業支付，而非生產產品的業者。進口商能決定吸收額外的稅，但也可能選擇轉嫁給消費者。美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）日前暗示可能因為關稅調漲產品價格，結果遭到川普批評，要沃爾瑪把關稅「吞下去」。

另一方面，一些跨國零售商也考慮提高其他市場售價來分攤美國關稅成本，以避免美國售價大幅上漲衝擊銷售。勃肯鞋（Birkenstock）財務長上周表示，如果旗下產品全球價格調漲「低個位數」百分比，將足以抵銷美國關稅影響。珠寶商Pandora執行長雷希克（Alexander Lacik）也透露，Pandora正討論是否全面調漲全球售價，或是讓漲價集中在最大市場美國。