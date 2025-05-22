阿聯「星際之門」2026年上線 估用10萬顆輝達晶片

阿拉伯聯合大公國的超大型人工智慧（AI）資料中心，將在2026年初步上線，外界推算輝達晶片使用量可能高達10萬顆。

路透報導，美國總統川普上周出訪中東締結合約，促成在美國境外打造全球最大的AI資料中心，「阿聯星際之門」是其中一環。這個資料中心位於阿聯的阿布達比，最終規模將達5百萬瓩（GW）。

該計畫的第一階段工程由阿聯國企G42，攜手OpenAI、甲骨文、輝達、思科，軟銀打造。這些公司22日表示，阿聯星際之門將使用輝達最先進的AI伺服器Grace Blackwell GB300，耗電量200千瓩（MW），預定2026年啟用。

這些業者並未說明伺服器的使用數量，但TrendForce估計，搭載72個晶片的GB300，耗電量約為140瓩，推算出當於1,400台伺服器，或10萬個輝達晶片。