聽新聞
0:00 / 0:00
阿聯「星際之門」2026年上線 估用10萬顆輝達晶片
阿拉伯聯合大公國的超大型人工智慧（AI）資料中心，將在2026年初步上線，外界推算輝達晶片使用量可能高達10萬顆。
路透報導，美國總統川普上周出訪中東締結合約，促成在美國境外打造全球最大的AI資料中心，「阿聯星際之門」是其中一環。這個資料中心位於阿聯的阿布達比，最終規模將達5百萬瓩（GW）。
該計畫的第一階段工程由阿聯國企G42，攜手OpenAI、甲骨文、輝達、思科，軟銀打造。這些公司22日表示，阿聯星際之門將使用輝達最先進的AI伺服器Grace Blackwell GB300，耗電量200千瓩（MW），預定2026年啟用。
這些業者並未說明伺服器的使用數量，但TrendForce估計，搭載72個晶片的GB300，耗電量約為140瓩，推算出當於1,400台伺服器，或10萬個輝達晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言