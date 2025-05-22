長債賣壓趨緩！美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅
撼動全球市場的美債賣壓趨緩，美股出現回穩跡象，22日早盤四大指數漲跌互見。
道瓊工業指數早盤漲0.09%；標普500和那斯達克指數分別漲0.24%和0.78%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲0.9%，輝達漲1.6%。
先前領跌的美國長債價格，22日收復先前多數失土，美元也暫停三天跌勢。
美國總統川普主導的減稅法案22日在眾議院闖關成功，引發投資人對美國財政赤字惡化的擔憂，美國30年期公債殖利率早先觸及近一年半來高點。債券殖利率和價格呈反向走勢。
但聯準會（Fed）理事沃勒表示，如果川普當局對美國貿易夥伴的關稅最終落在10%左右，Fed能在下半年降息。
美國眾議院22日一早表決通過這項包含減稅和追加軍事支出的法案，接下來將送交參議院。不過，在債券價格已因川普關稅導致的通膨加劇擔憂而受壓之際，這項法案可能又將增加美國政府數兆美元的債務並擴大赤字，國會預算辦公室（CBO）估計成本為近4兆美元。
美國30年期公債殖利率22日一度攀升至5.14%，為2023年10月來高點。10年期公債殖利率也接近4.6%。長期殖利率上漲，可能讓已感受到川普全面性關稅威力的美國經濟進一步受壓。
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