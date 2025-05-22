快訊

英國28歲女遊土耳其不明原因身亡 回國後發現「心臟不見了」

又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

長債賣壓趨緩！美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普減稅法案眾院闖關成功，美股早盤小跌。美聯社
川普減稅法案眾院闖關成功，美股早盤小跌。美聯社

撼動全球市場的美債賣壓趨緩，美股出現回穩跡象，22日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤漲0.09%；標普500和那斯達克指數分別漲0.24%和0.78%；費城半導體指數漲0.6%；台積電ADR漲0.9%，輝達漲1.6%。

先前領跌的美國長債價格，22日收復先前多數失土，美元也暫停三天跌勢。

美國總統川普主導的減稅法案22日在眾議院闖關成功，引發投資人對美國財政赤字惡化的擔憂，美國30年期公債殖利率早先觸及近一年半來高點。債券殖利率和價格呈反向走勢。

但聯準會（Fed）理事沃勒表示，如果川普當局對美國貿易夥伴的關稅最終落在10%左右，Fed能在下半年降息。

美國眾議院22日一早表決通過這項包含減稅和追加軍事支出的法案，接下來將送交參議院。不過，在債券價格已因川普關稅導致的通膨加劇擔憂而受壓之際，這項法案可能又將增加美國政府數兆美元的債務並擴大赤字，國會預算辦公室（CBO）估計成本為近4兆美元。

美國30年期公債殖利率22日一度攀升至5.14%，為2023年10月來高點。10年期公債殖利率也接近4.6%。長期殖利率上漲，可能讓已感受到川普全面性關稅威力的美國經濟進一步受壓。

輝達 美國 指數 川普 台積電 半導體 公債殖利率 NVIDIA

延伸閱讀

川普「又大又美」法案眾院過關 未來10年美國債恐增72兆

川普「大又美」減稅案眾院過關 內容、影響一次看

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

相關新聞

川普「又大又美」法案眾院過關 未來10年美國債恐增72兆

華盛頓郵報報導，美國聯邦眾議院22日一早以215票贊成、214票反對及1票棄權，通過總統川普的「又大又美」減稅與開支法案...

川普「大而美」法案加劇外資驟停危機？專家剖析經濟後果

美國眾議院22日以些微票數之差，通過總統川普的減稅與支出法案，接下來交付參議院。知名經濟學者克魯曼批評，這項預算法案既殘...

長債賣壓趨緩！美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅

撼動全球市場的美債賣壓趨緩，美股出現回穩跡象，22日早盤四大指數漲跌互見。

Fed理事曝「下半年可能降息」 提關稅降至這「一水準」

聯準會（Fed）理事沃勒表示，如果川普當局對美國貿易夥伴的關稅最終落在10%左右，Fed就能在下半年降息。

眾院通過大而美法案 美太陽能股急殺Sunrun瀉逾40%

川普當局的「大而美法案」在眾議院驚險過關，可能會提前終止乾淨能源的稅務補貼，讓投資人衝往逃生口，大舉拋售太陽能股。

受美日貿易談判影響？專家曝：將為台幣、日圓及韓元走勢提供信號

外匯市場賭美國與台、日、韓的貿易談判中，將包括減少干預匯市的條件，帶動亞幣對美元升值；市場專家並認為，美日貿易談判的結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。