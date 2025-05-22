Fed理事曝「下半年可能降息」 提關稅降至這「一水準」
聯準會（Fed）理事沃勒表示，如果川普當局對美國貿易夥伴的關稅最終落在10%左右，Fed就能在下半年降息。
沃勒22日接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「如果我們能把關稅降到10%附近，並就此塵埃落定，且在7月左右實行，那麼我們下半年就進入（降息的）理想情境。」
Fed官員今年來按兵不動，原因是整體經濟仍保持堅實，並對川普關稅政策的不確定性持觀望態度。
經濟學家廣泛預期，川普的貿易政策將拖累經濟成長，刺激通膨升溫。不過沃勒重申，他預期關稅帶來的通膨為暫時性質。
沃勒也說，如果川普政府重回較高的關稅水準，「將對通膨帶來較大的衝擊，使我們在短期利率的決策上更綁手綁腳。」
當沃勒被問及美國公債面臨的賣壓時，他答道，可能是因為金融市場人士以為共和黨的稅改法案將加強財政約束，但事實卻非如此。
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