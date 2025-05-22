眾院通過大而美法案 美太陽能股急殺Sunrun瀉逾40%

川普當局的「大而美法案」在眾議院驚險過關，可能會提前終止乾淨能源的稅務補貼，讓投資人衝往逃生口，大舉拋售太陽能股。

美國屋頂太陽能龍頭業者Sunru在 22日早盤暴跌近42%，設備供應商SolarEdge下殺26%、Enpahase重摔17%。

該法案如今送往參議院審議，儘管部分國會議員對提前終結綠能補助有所質疑，一些分析師也認為，最終法案的傷害力將減輕，再生能源股依舊暴跌。Jefferies分析師在22日報告寫道，這不是最後一擊，不認為參院版本將是如此。

倘若參議院原封不動通過該法案，將是川普政府上任以來對乾淨能源業的最大重擊，川普一直想撤回拜登時期的氣候政策。

彭博先前分析，綠能業要是沒有稅務抵免，再生電廠報酬可能低於足以刺激投資的門檻，並可能促使相關資金轉出美國。