川普「大而美」法案加劇外資驟停危機？專家剖析經濟後果

美國眾議院22日以些微票數之差，通過總統川普的減稅與支出法案，接下來交付參議院。知名經濟學者克魯曼批評，這項預算法案既殘酷又不負責任，可能加深投資人對美國的不信任，他擔心美國可能面臨以往常見於新興市場的外資「驟停」危機。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前撰文警告，川普2.0不負責任的財政政策，可能讓美國面臨「特拉斯時刻」，重蹈2022年英國前首相特拉斯（Liz Truss）貿然宣布財源無著預算案的覆轍，內含的減稅措施恐導致預算赤字暴增，引發金融市場動盪--長期利率飆升，英鎊重貶。特拉斯不久便下台。

克魯曼表示，此刻他擔心，共和黨議員強行讓川普「大而美法案」過關，可能大幅提高美國面臨「驟停」（外資流入突然中斷）危機的可能性。儘管美國公債殖利率和美元近來承受的壓力日增，目前尚未發生外資「驟停」；但一旦發生，可能來得又急又猛，後果恐怕是房市崩跌，經濟衰退接踵而至。

「驟停」危機會是什麼模樣？

克魯曼指出，長久以來，美國貿易逆差龐大，但彌補赤字缺口並不費力，因為全球投資人熱切想在美國投資，大量湧入的資本填補了美國對外貨物與勞務貿易逆差。然而，數十年來資本流入的後果之一，是美國積欠世界各國許多債務。換言之，外國人手上握有大批美國債權。但這向來不是問題，因為外國投資人一直認定美國是投資的好去處。但若他們改變心意，會發生何事？

阿根廷的遭遇就是借鏡。資本若是突然停止流入，那意味美國將不再有資金能支應那些龐大的貿易逆差，後果就是美元匯價急遽貶值。在2001年阿根廷爆發外資「驟停」危機的前夕，阿國貿易逆差占國內生產毛額（GDP）的比率，與美國目前的情況近似。結果是？阿根廷披索匯價貶值超過50%。美國萬一也發生「驟停」危機，或許情況沒那麼嚴重，因為美國的外債幾乎都以美元計，得以免除阿根廷遭遇的一些後遺症。

話雖如此，資本流入戛然而止，仍可能對美國構成醜惡的打擊，對利率的衝擊尤其嚴峻。經濟分析局（BEA）的資料顯示，美國國內投資支出有一大部分靠外國資本流入支應。若是那些資金流失一大部分，可能迫使利率走高。最近美國30年期公債殖利率不斷觸及新高水準，21日升破5%大關，令人不得不思考資本流入「驟停」的疑慮，可能是此刻推升市場長期利率的一股驅動力。

利率激升對美國經濟有何衝擊？

克魯曼給的答案是：房市崩盤。資本流入突然停止，往往意味著一波嚴重的房市崩跌。而房市一崩，按過往實例，總是會引發經濟衰退。

某些經濟學家或許會認為「這次不同」，因為美元貶值終究會助長出口，有助於抵銷房價大跌的衝擊。但關鍵詞在「終究」，歷史經驗顯示通常需費時至少兩年，美元貶值提振出口的效應才會顯現，畢竟建立新產能、開拓新市場都需要時間。

況且，許多人對次貸危機引爆2008年金融海嘯的記憶猶新，應該記得房市崩塌十分迅速。

美元重摔也將推升通膨，可能迫使聯準會（Fed）提高利率抑升物價，即使在衰退來襲和失業率攀升之際，也無法降息拉抬經濟。

總之，資本流入若是「驟停」，美國將經歷一段經濟嚴峻期，期間會蒙受許多經濟痛苦和一陣「停滯性通膨」，復甦之路將很艱辛，因為「停滯性通膨」讓Fed貨幣決策綁手綁腳。美國決策官員要贏回全球投資人信心，並非易事，除非川普政府官員能說服全世界相信他們已改弦易轍。

美國會不會真的面臨「驟停」危機，尚未可知；但隨著川普2.0讓美國面目全非，這已變成是真實的危險。