美赤字疑慮擴大 亞股延續美股跌勢收黑
隨著美國總統川普試圖推行新減稅政策，恐使原已龐大的赤字進一步擴大，拖累前一天的華爾街股市挫跌，亞洲股市今天延續美股跌勢普遍收黑。
國際信評機構穆迪（Moody's）日前調降美國最高等級信用評等後，美國20年期公債拍賣疲軟，顯示債市憂心美國財政狀況。
隨著投資人要求以更高的利率持有公債，債券殖利率全面飆升，顯示投資人對美國這個全球最大經濟體的擔憂，30年期美國公債殖利率來到2023年底以來的新高。
前一天的華爾街3大指數都大幅收低。
美國眾議院已通過川普的稅收法案，這項法案將延續他第一任期的減稅政策，並大幅削減政府支出以因應減稅帶來的財政缺口。
但不少市場觀察家認為，削減的支出不足以抵消減稅造成的財政缺口，從而導致赤字攀升。
亞股今天延續前一天的美股跌勢，東京、香港、上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷、威靈頓和馬尼拉股市都收跌。雅加達股市則逆勢小幅收漲。
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