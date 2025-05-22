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受美日貿易談判影響？專家曝：將為台幣、日圓及韓元走勢提供信號

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
市場預測，美國與台、日、韓的貿易談判結果，將釋出亞幣走勢的信號。歐新社
市場預測，美國與台、日、韓的貿易談判結果，將釋出亞幣走勢的信號。歐新社

外匯市場賭美國與台、日、韓的貿易談判中，將包括減少干預匯市的條件，帶動亞幣對美元升值；市場專家並認為，美日貿易談判的結果將為亞幣走勢提供信號。

近幾周來台幣、韓元及日圓都對美元強勁升值，主因市場預期貿易談判將觸及到台、日、韓如何管理美元匯率。花旗集團亞太區外匯交易主管史瓦米表示，「市場很可能相信，美國與一些貿易夥伴談判的協議中，將提到有關匯率的言辭」。

大陸一家大型投資機構也表示，「匯率將是談判的一部分。市場將在談判進行時提前反應」。高盛亞洲總體研究主管莫伊指出，亞洲貨幣「擁有強力彈簧。貨幣有升值的條件」。

許多交易商及分析家相信，所謂的「海湖莊園協定」不大可能發生，並認為一些較小型的雙邊匯率協議較容易達成。摩根大通外匯策略主管強丹表示，「多個雙邊協議比一項多邊協議可能更容易達成」。

上周匯市出現相關報導，使韓元兌美元強升2.2%，之後南韓也證實此事，表示5月初時美、韓曾討論匯率問題。在此之前，5月初台幣對美元曾大幅飆升，一部分是因為市場猜測台美貿易談判將推升台幣。台灣央行意外未進場干預，被市場解讀成台灣轉向允許台幣升值的信號。

台幣大幅升值期間，台灣央行表示美國財政部並未要求台幣升值被納入貿易談判。但愈來愈多分析家認為，美國可能要求台灣節制匯率干預，作為貿易協議的條件之一。

ING銀行全球市場研究主管透納表示，「在現階段，我預期任何匯率協議將等同於匯率自由浮動，並限制匯市干預，尤其是賣出本國貨幣（以壓低美元）的干預行為」。

外匯交易商預期亞幣升值是一項長期趨勢，因而調整外匯部位。台灣一家壽險公司的財務長表示，「我認為（台幣）升值將不會像5月初那樣的垂直型態。但我同意升值將是趨勢」。

匯市交昜商把美日貿易協定的情況，視為其他亞幣將如何變動的信號；美日協定將對亞幣產生連鎖效應。

日本首相石破茂要求美國完全豁免日本的新關稅，藉此在7月選舉前贏得選票。美國財政部22日聲明表示，財長貝森特與日本財務大臣加藤勝信在21日G7財長會議上，並未討論匯率水準的問題。

野村外匯策略長後藤祐二郎表示，匯率條件可能是一項「隱藏性協議」，日本不會阻止日圓升值3%-5%。他指出，如果日本央行堅持升值，且如果日本政府在日圓大幅升值時不做口頭干預，日圓將自然地升值。

至於人民幣，高盛現在預測未來12個月將升值到1美元兌7人民幣。高盛指出，「市場情勢有利於人民幣逐步升值，這可能為日圓、韓元及台幣進一步升值開啟大門」。

貨幣 美國 日本央行 外匯 台幣

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