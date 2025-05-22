歐元區5月PMI意外萎縮 服務業數據寫16個月低

歐元區製造業持穩，但服務業寫16個月來最糟表現，導致歐元區5月採購經理人指數（PMI）出乎意料地萎縮。

漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球公司（S&P Global）共同發布的歐元區綜合PMI初值為49.5，低於4月的50.4，是今年首度跌破50的榮枯分界，和預期將升至50.7的結果大相逕庭。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）說：「歐元區經濟似乎無法站穩腳跟。整體PMI自1月以來僅出現擴張微幅跡象，5月私營部門更陷入萎縮」。

服務業PMI降至去年1月以來最低，從50.1滑落至48.9，遠低於預期的50.3。由於需求再次走弱，服務業對未來一年的樂觀預期明顯降溫。商業預期指數降至近3年最低，從55.1下落至54。

但工廠活動出現復甦跡象，製造業PMI升至近3年最高，從49上升到49.4，超過預期的49.3。產出指數則維持在51.5。