氣候變遷、消費萎縮衝擊 逾3成德國葡萄酒莊關閉

德國葡萄酒產業正面臨嚴峻挑戰，受氣候變遷、消費萎縮與國際競爭多重衝擊影響，過去15年來，全德已有三分之一酒莊關閉。專家預估，若未來再遭美國關稅打擊，恐將再有約4000家酒莊退出市場。

位於西南部內卡河谷的霍恩堡（Burg Hornberg）是德國最古老的酒莊之一，種植紀錄可追溯至1184年，世代以釀造紅酒為業。2024年秋天，現任莊主霍恩堡（Dajo von Gemmingen-Hornberg）宣布停產葡萄酒，成為德國媒體關注焦點。

霍恩堡表示，近年氣候異常，葡萄不再像過去那樣成熟，而是直接在藤上被曬焦。他指出，酒莊過去享有適合葡萄種植的大片朝陽坡地，現在反而成為劣勢。

不只氣候變遷，能源與人力成本上升、年輕一代飲用酒精飲料意願下降，加上進口酒價格更具競爭力，都讓德國本土酒莊難以維持營運。

德國每年約有8億公升（相當於逾一億瓶）的葡萄酒來自進口，占全國消費量近一半，這不僅擠壓了德國酒莊的生存空間，也讓超市等大型通路對本地桶裝酒的價格愈發壓低。

在萊茵-法耳次（Rheinland-Pfalz）的莫瑟爾（Mosel）河岸，酒農魯瑟（Dennis Reuther）與弟弟從父親手中接下2公頃葡萄園後，逐步擴大到60公頃，主力生產桶裝酒供應超市。他表示，過去買家還會重視品質，但現在只看價格，桶裝酒也被視為可替代的過剩產品。

近10年來，超市收購價格從每公升1.2歐元跌至不到0.6歐元，與此同時，生產成本卻不斷上升，酒莊幾乎入不敷出。魯瑟說：「我們本來是想實現年輕時的夢想，從小農轉型為專業酒莊，最後卻變成一場惡夢。」

此外，隨著健康意識提升，德國國內酒精消費也持續減少，不少年輕人選擇減酒或戒酒，使許多酒莊面臨庫存過剩；國際貿易情勢也讓業者無所適從，川普今年3月曾揚言對歐洲葡萄酒課200%關稅，另本來就面臨多重挑戰的德國酒莊更加憂心忡忡。

蓋森海姆大學（Geisenheim University）葡萄酒經濟學教授盧斯（Simone Loose）分析，目前德國約有1萬4000家酒莊，自2010年起已有三分之一停業，未來幾年可能還會再減少30%，約4000家。

儘管前景不樂觀，仍有酒莊在困局中堅持釀酒或尋求轉型。根據南德日報（SZ），莫瑟爾河地區的施奈德（Schneider）家族酒莊，靠投保極端氣候保險與彈性租地，在今年春季霜害中勉強維持產量。他們認為，家族分工與經驗傳承，能幫助他們挺過當前德國葡萄酒業面臨的危機。

霍恩堡酒莊則在宣布結束葡萄種植與釀酒業務後，將大部分葡萄園交由當地保育組織管理，以防土地荒廢並維護生態多樣性；同時保留一公頃園地，由外部釀酒師持續生產少量紅酒，以延續千年酒莊傳統。

現年61歲的霍恩堡表示，兒子雖尚未決定是否接手，但按照德國現行法規，只要在清除葡萄藤後七年內復耕，即可恢復種植。若重啟釀酒，他計劃轉型成觀光酒莊，構思推出「野餐酒」（Picnic Wine）等結合場域體驗的服務，吸引遊客走進德國古老的葡萄酒莊園。