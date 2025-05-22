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OPEC+擬7月三度增產 國際油價應聲挫跌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
OPEC+可能將在7月再度大幅增產。路透
OPEC+可能將在7月再度大幅增產。路透

彭博資訊22日報導，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的代表說，成員國可能在6月1日的會議上，決議於7月時大幅增產，將會是連續第三度調高產量。

OPEC+的代表說，成員國考慮在7月每日增產41.1萬桶原油，增產量是原定計畫的三倍，但尚未拍板定案，最終決議將在6月1日的會議上出爐。消息拖累布蘭特原油期貨22日盤中挫跌1.1%至64.17美元。

OPEC+在5、6月已分別宣布增產41.1萬桶，與近年來捍衛油價的作為背道而馳。儘管OPEC+說，增產是為了滿足市場需求，但官員私下透露另有其他原因，包括懲罰超額生產的成員國、奪回市占、以及安撫美國總統川普。

在上次的會議，主導OPEC+沙國已警告哈薩克、伊拉克等國，除非他們能遵守生產配額，否則將決議進一步增產。儘管超額生產國已承諾控制產量，但哈薩克實際上並未積極控制在國內運作的國際石油公司，出口量也持續接近紀錄水準。

摩根士丹利全球原油策略師拉特說：「我們認為OPEC將在7月再度每日增產41萬桶，與5、6月的增量相當」，「超額增產國依然我行我素，而且迄今增產的原油已被市場吸收」。

美國 油價 OPEC

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