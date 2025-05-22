蘋果傳奇設計師加入OpenAI 打造AI夢幻裝置

根據聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天發布的影片，蘋果iPhone傳奇設計師艾夫（Sir Jony Ive）已加入OpenAI，以打造專為使用生成人工智慧（AI）設計的裝置。

法新社報導，OpenAI以65億美元收購艾夫的新創公司io之後，艾夫和他的團隊將接手OpenAI的設計工作。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在影片中表示，艾夫與他分享的原型「是世界歷來最酷的技術」，但他沒有透露任何細節。這家總部位於舊金山的AI公司在影片結尾表示，期待明年分享裝置合作的成果。

英國出生的艾夫1992至2019年任職蘋果期間，負責監督iMac、AirPods、iPod、iPhone、Apple Watch等多種傳奇產品的開發。艾夫與蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）密切合作，他的設計讓蘋果恢復生氣，一躍成為全球市值第3大公司以及產品設計的全球標準。

艾夫與阿特曼在聯合貼文中寫道，兩人2年前開始合作，「後來漸漸發現我們開發、設計和製造新系列產品的雄心壯志需要一家全新的公司」。

艾夫表示：「我們正在使用以傳遞和連接難以想像技術的產品已有數十年歷史，所以可想而知，除了這些傳統產品，肯定還有其他東西。」