美國面臨經濟風險！摩根專家指「大陸受全球青睞」 承諾長期投資

摩根大通執行長戴蒙表示，美國面臨來自地緣政治、預算赤字和物價壓力的龐大風險，他不排除美國經濟有可能陷入停滯性通膨的巨大風險。儘管美中關係緊張，他仍承諾長期投資中國大陸。

戴蒙出席摩根大通在上海舉辦的全球中國峰會席間，接受彭博電視訪問時說：「我不同意經濟處於恰到好處。」他說，聯準會（Fed）做法是正確的，即在決定貨幣政策之前，先保持觀望。

戴蒙說：「我不認為美國政府希望離開大陸。我希望他們能進行第二回合、第三回合甚至第四回合談判，並且希望最終能達成好的結果。」

他表示，儘管全球兩大經濟體之間關係緊張，摩根大通仍然致力於在中國大陸的長期投資。他說：「我們是長期投資者。不錯，現在有許多其他問題引起恐慌，但我們必須面對所處的世界，而不是我們期望的世界，我們會繼續成長。」

他指出，中國大陸創新很快且持續受到全球青睞，正是摩根大通不會撤退的原因。

戴蒙表示，儘管美國眾院有委員會反對，摩根大通仍繼續承銷寧德時代在香港的上市案，他說：「如果我們認為這樣做是錯誤的，我們就不會做。」

戴蒙說：「政府並未制裁寧德時代。雖然有些人出於各種理由不希望我們這麼做，理由可能在某些程度上是合理的。」「我們和其他投資銀行會針對大家提出的所有問題做充分的盡職調查。」「我們受到政府各方面的壓力，如果這些抱怨是正當的，我們會設法自我調整。」