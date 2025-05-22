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瑞銀報告 美中貿易戰陰影下 全球富豪仍選擇加碼投資中國大陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在全球貿易戰的陰影下，全球最富有家族辦公室仍計劃擴大對中國大陸投資。路透
在全球貿易戰的陰影下，全球最富有家族辦公室仍計劃擴大對中國大陸投資。路透

瑞士銀行（UBS）發布報告顯示，在全球貿易戰的陰影下，全球最富有家族辦公室仍計劃擴大對中國大陸投資。

瑞銀發布一年一度「全球家族辦公室報告」指出，平均資產管理規模達11億美元的317個家族辦公室，大約18%計劃增加對中國大陸的投資，28%選擇印度。

相較之下，青睞台灣和南韓的各有7%，其中東南亞富豪選擇台灣的高達28%，與印度相當，僅次於中國大陸的33%。東亞富豪中，選擇台灣的有17%，僅次於中國大陸的43%，也各有17%青睞印度和沙烏地阿拉伯。

亞太地區富豪占了受訪家族辦公室大約1/4，其中22%表示會增加對台灣的投資。

不過，有一個顯著的例外：來自美國、占受訪者13%的家族辦公室表示，在未來一年內不會增加對中國大陸的投資。

這個調查結果主要是在美國總統川普宣布全球關稅措施之前收集的。報告也顯示，美國以外的家族選擇避險，而不選邊站。

報告指出，全球貿易戰是未來一年億萬富翁家族最擔心的風險，其次是重大地緣政治衝突和通膨問題。

就投資的資產而論，家族辦公室偏好已開發市場的債券和股票。他們表示，已開發市場的股票組合將由去年的26%提高到29%。

辦公室 美國

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