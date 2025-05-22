貝萊德：從美股第1季財報 歸納出三項關鍵趨勢

貝萊德智庫指出，川普關稅政策可能導致供應鏈中斷，推升通貨膨脹並抑制經濟成長，但2025年美國仍有機會避免經濟衰退。結構性大趨勢、擴張性財政支出與高利率將持續在特定領域創造投資機會。

貝萊德指出，從美股第1季財報中，可歸納出三項關鍵趨勢。首先，根據Alphasense數據，將生產轉移至美國或與美國關係較佳國家的議題，首次在所有第1季財報電話會議中被廣泛討論，部分企業甚至已提出具體時程規劃。

其次，許多企業似乎已準備接受供應鏈重組所帶來的高成本挑戰。外部預估顯示，關稅衝擊可能導致企業淨利下滑10%至20%。

第三，根據美銀與FactSet數據，近期調整資本支出的企業中，有60%的資本支出低於市場共識，高於年初的40%，但仍低於疫情期間的71%。儘管如此，部分產業仍展現韌性與機會。例如，大型科技公司持續強化或提升人工智慧（AI）相關的資本支出。

根據LSEG的數據，分析師已下調S&P 500指數成分股的整體企業獲利成長預期，從1月的4%下調至8.5%，下修幅度略高於平均水準。不過，貝萊德認為，這對2025年整體經濟活動的影響可能有限，美國企業仍具備強勁的基本面優勢。

貝萊德指出，美中之間暫緩關稅措施90天，顯示明確的經濟規則正引領政策走向，兩國都明確表達要避免經濟「脫鉤」。美國平均有效關稅稅率最終可能落在10-15%，高於2025年初的水準，但經濟波動仍屬可控範圍。貝萊德樂觀看待成熟市場股票，看好大趨勢帶來特定的投資機會。