快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

貝萊德：從美股第1季財報 歸納出三項關鍵趨勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，川普關稅政策可能導致供應鏈中斷，推升通貨膨脹並抑制經濟成長，但2025年美國仍有機會避免經濟衰退。結構性大趨勢、擴張性財政支出與高利率將持續在特定領域創造投資機會。

貝萊德指出，從美股第1季財報中，可歸納出三項關鍵趨勢。首先，根據Alphasense數據，將生產轉移至美國或與美國關係較佳國家的議題，首次在所有第1季財報電話會議中被廣泛討論，部分企業甚至已提出具體時程規劃。

其次，許多企業似乎已準備接受供應鏈重組所帶來的高成本挑戰。外部預估顯示，關稅衝擊可能導致企業淨利下滑10%至20%。

第三，根據美銀與FactSet數據，近期調整資本支出的企業中，有60%的資本支出低於市場共識，高於年初的40%，但仍低於疫情期間的71%。儘管如此，部分產業仍展現韌性與機會。例如，大型科技公司持續強化或提升人工智慧（AI）相關的資本支出。

根據LSEG的數據，分析師已下調S&P 500指數成分股的整體企業獲利成長預期，從1月的4%下調至8.5%，下修幅度略高於平均水準。不過，貝萊德認為，這對2025年整體經濟活動的影響可能有限，美國企業仍具備強勁的基本面優勢。

貝萊德指出，美中之間暫緩關稅措施90天，顯示明確的經濟規則正引領政策走向，兩國都明確表達要避免經濟「脫鉤」。美國平均有效關稅稅率最終可能落在10-15%，高於2025年初的水準，但經濟波動仍屬可控範圍。貝萊德樂觀看待成熟市場股票，看好大趨勢帶來特定的投資機會。

關稅 資本支出 美國

延伸閱讀

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

美股基金 回檔可布局

高品質股債 抗震優選

新加坡PSA集團 考慮出售長江和記港口業務20%股份

相關新聞

貝萊德：從美股第1季財報 歸納出三項關鍵趨勢

貝萊德智庫指出，川普關稅政策可能導致供應鏈中斷，推升通貨膨脹並抑制經濟成長，但2025年美國仍有機會避免經濟衰退。結構性...

財報表現佳 美科技股領軍重振市場信心

4月初川普宣布對等關稅後，引發金融市場的衝擊，美國科技類股也因此出現一波明顯的下滑。隨最新一季的財報公布，大型科技股表現...

Nike傳最快本周就會有多項商品漲價

知情人士透露，為因應美國關稅可能衝擊獲利，運動用品大廠Nike最快本周就會調漲旗下多款鞋類、服飾與運動器材的價格。

美股失寵錢往哪跑？新興市場接棒狂歡派對

國際評級機構穆迪（Moody's）近日下調美國信用評級，讓「拋售美股」的聲浪再度高漲，新興市場股票成為投資人眼中的新寵，...

微軟說全球近40萬電腦感染這款惡意軟體 會竊取密碼與錢包

微軟周三（21日）表示，在全球執法機關的協助下，已經成功瓦解名為「Lumma Stealer」的惡意軟體項目。

貝森特和日本財相未討論匯率議題 日圓一度應聲急貶

美國財政部發表聲明說，財政部長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會面時沒有討論匯率水準。消息出爐後，一度引發日圓應聲走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。