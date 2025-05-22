MSCI 與 Intapp 展開合作 提供更強大的私募資本市場洞察

MSCI （紐約證券交易所：MSCI）和 Intapp, Inc.（那斯達克：INTA）宣布簽訂合作備忘錄，雙方將開展戰略合作，旨在簡化私募市場專業人士發現、分析和把握投資機遇的流程。

透過這次合作， MSCI 的廣泛私募資產資訊，包括私募股權、私募信貸、房地產和基礎設施基準資料、基金層面績效指標及市場研究，將能直接在 Intapp DealCloud 交易和關係管理平臺上查閱。

透過 DealCloud平台簡化獲取重要市場洞察的流程，將有助另類資產公司提高投資決策的透明度和分析嚴謹性。DealCloud 用戶將能在原有的平臺上，通過直觀的資料面板和可定製的報告，直接調用 MSCI 的私募資產資料。他們還可以對MSCI 實物資產資料（涵蓋房地產資料）進行挖掘，以識別和研究潛在的投資機會。

MSCI 私募資產主管 Luke Flemmer 表示：「通過將MSCI的專業洞察與深受逾千名普通合夥人（GP）信賴的平臺進行整合，我們將助力私募市場做出更快、更明智的決策。此次與 DealCloud 的合作，將 MSCI 的私募資本資料集融入到專業投資人士的日常工作流程中，從而說明他們提高效率和透明度。MSCI致力於通過可靠、獨立的資料和分析工具來提升私募市場的明晰度，而此次合作將有力推動這一目標的實現」。

Intapp 行業總裁 Ben Harrison 表示：「我們始終致力於為客戶提供完全整合至 Intapp 平臺、無需手動輸入的協力廠商市場資料。這不僅提升了用戶體驗，也為我們的共同客戶適時提供了適當的資訊，從而助其發掘並把握最佳投資機會。通過與 MSCI 達成這項新合作，用戶能夠在 DealCloud 平臺上直接獲取 MSCI 強大的私募市場資料，從而說明私募資本和實物資產領域的投資者與投資顧問更好地理解龐大的資料集，深入評估市場的複雜性，並促成更多交易」。

目前，MSCI與Intapp正在就這項合作的最終協議進行磋商。在最終協定簽訂之後，MSCI私募資產資料集將於數月內在DealCloud平台正式上線。