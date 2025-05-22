貝森特和日本財相未討論匯率議題 日圓一度應聲急貶

美國財政部發表聲明說，財政部長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會面時沒有討論匯率水準。消息出爐後，一度引發日圓應聲走貶。

根據美國財政部說法，貝森特和加藤「重申他們共同的信念，即匯率應由市場決定，而且目前美元兌日圓的匯率反映了基本面」。

兩位官員是在「七大工業國集團」（G7）財經首長在加拿大班夫舉行會議之際於場邊會晤。美國財政部說，貝森特和加藤討論了有關美日經濟合作相關議題，包括全球安全以及兩國持續進行中的雙邊貿易協商。

加藤在雙邊會晤後在加拿大向記者表示：「我們必須深化討論我們對貨幣政策的基本思維。和上次一樣，我們還沒有討論貨幣水準。」

消息出爐後，日圓兌美元一度貶值0.5%，至144.40日圓，不過稍後日圓回升，報143.58日圓。

在過去幾年，日本財務省一直努力阻貶日圓，而最新聲明內容幫助加藤降低了日圓快速波動的風險。

最新的會面結果顯示出美國對於日圓近期的升值沒有太大意見。此前，美國總統川普曾指責日本透過讓日圓貶值獲取不公平的優勢。

日圓大幅走強可能會增加日本經濟衰退的可能性，尤其是關稅將繼續打擊日本汽車製造商，目前美日兩國正持續談判貿易協議。日圓走強將壓縮日企獲利與薪資動能，此時，貿易相關疑慮已經傷害消費者信心。日本經濟上季萎縮，而最新貿易數據顯示，出口可能繼續拖累經濟成長。

這是貝森特和加藤一個月內第二次面對面會談，此前兩人在4月會晤。

隨著每日持續貿易談判，加藤重申日本反對川普政府加徵關稅的措施。加藤表示，「日本對美國的關稅措施極為遺憾，我們對其是否符合日美貿易協定深感擔憂。我強烈敦促美國重新考慮這些措施」。