小散戶賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

美國總統川普4月宣布加徵關稅導致股市暴跌時，就讀賓州大學的19歲學生哈克特立刻透過交易平台Robinhood，分批買入500美元追蹤美股的ETF，他表示，「沒在怕關稅的長期影響，市場很快會彈回來」。他的同學也不理媒體大肆渲染的末日預警，果斷進場。

財經網站MarketWatch報導，哈克特的父親馬克是美國保險巨擘Nationwide的首席市場策略師，在兒子買股後兩天，他還上財經節目受訪警告，市場情緒不穩定，震盪將持續，但支持兒子買股，因為「這是他的選擇，年輕人承受風險的能力強」。

上月，機構投資人大拋股票，但像哈克特這樣的散戶卻瘋狂抄底。摩根大通數據顯示，4月8日以來散戶淨買入500億股票，在每日交易量的占比有時達到三分之一。他們的膽量很快獲得回報：堅持持倉的散戶一個月內平均獲利12%，同期的避險基金卻虧損。

在康乃狄克州飲料公司任職的51歲經理桑切期也從4月4日起大買輝達（Nvidia）的股票，認為「關稅政策可能來可能走，恐慌拋售太愚蠢」。他的35歲同事更早行動，在3月科技股大跌時就買進亞馬遜和微軟，他說，「只要確信五年後股價會更高，下跌就是機會」。

摩根大通執行長戴蒙警告「市場對通膨和地緣風險過於樂觀」，但富蘭克林坦伯頓分析師加利波說，股價下跌時本益比低，風險更小。Nationwide的馬克感嘆，「現在的散戶像機構投資人一樣冷靜，機構反而變得情緒化，歷史反過來了」。

華爾街研究公司Bianco Research總裁比安科在社群媒體上寫道，美債降級的拋售連一天都撐不住的原因在於：散戶才是股市主導力量，機構（鯨魚）的影響力已經沒那麼大了。