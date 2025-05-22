快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

沃爾瑪傳要裁員約1,500人 精簡開支因應經濟動盪

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國零售業巨人沃爾瑪（Walmart）傳出要裁員約1,500人。 歐新社
美國零售業巨人沃爾瑪（Walmart）傳出要裁員約1,500人。 歐新社

彭博引述知情人士報導，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）將削減在阿肯色州本頓維爾總部以及其他辦公地點的員工，以節約成本、因應經濟動盪情勢。

了解裁員情況的消息人士透露，公司將縮減全球技術團隊的部分職位，調整數位訂單部分處理流程與廣告業務組織架構。其中一個消息來源表示，受影響員工人數低於1,500人。

彭博新聞看到沃爾瑪技術長庫馬爾（Suresh Kumar）與執行長佛納（John Furner） 發給員工的一項通知，其中說明這些調整旨在加快決策過程並降低運營複雜度。除了裁撤部分職位，公司也在設立新的職缺。

沃爾瑪一位發言人表示，人事調整反映公司的成長策略，與關稅無關，並拒絕進一步評論。沃爾瑪股價在周三盤後交易中變動不大，今年截至周三收盤累計上漲6.7%，表現優於標普500指數。

最新傳出的這輪裁員，是2月沃爾瑪進行組織重組後的後續行動。2月時公司削減部分職位，並要求一些員工遷往阿肯色州或加州的中央辦公室。沃爾瑪在美國雇用大約160萬名員工，是美國最大的民營企業雇主。

最近幾季，沃爾瑪的營運表現優於競爭對手，但公司示警，關稅提高將勢將導致商品漲價。沃爾瑪這些言論在上周末引發了美國總統川普的不滿。

職位 美國 沃爾瑪

延伸閱讀

沃爾瑪布局天津 華北最大門店開工

有別於沃爾瑪！家得寶宣布：不因美國關稅而漲價

微軟最新裁員影響逾6000人！遊戲部門也受影響

嫌嫁妝太少…人妻遭老公凌虐8年再放火燒死 懷胎4月一屍兩命

相關新聞

貝森特和日本財相未討論匯率議題 日圓一度應聲急貶

美國財政部發表聲明說，財政部長貝森特和日本財務大臣加藤勝信在加拿大會面時沒有討論匯率水準。消息出爐後，一度引發日圓應聲走...

小散戶賺翻 打敗華爾街只靠簡單一招

美國總統川普4月宣布加徵關稅導致股市暴跌時，就讀賓州大學的19歲學生哈克特立刻透過交易平台Robinhood，分批買入5...

沃爾瑪傳要裁員約1,500人 精簡開支因應經濟動盪

彭博引述知情人士報導，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）將削減在阿肯色州本頓維爾總部以及其他辦公地點的員工，以節約成...

川普考慮讓房貸機構房地美和房利美上市

美國總統川普周三晚上表示，他正「認真考慮」將房貸機構房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）公開...

輝達持有的CoreWeave又大漲19% 花旗調高目標價一倍都追不上

AI資料中心服務業者CoreWeave股價21日大漲19%，此前該公司宣布透過發債籌資20億美元並獲得強烈認購需求。Co...

OpenAI要打造夢幻AI硬體！65億美元收購前蘋果傳奇設計師的公司

OpenAI將以近65億美元全股票方式，收購由前蘋果公司設計總監艾夫（Jony Ive）共同創辦的一家AI裝置新創公司企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。