川普考慮讓房貸機構房地美和房利美上市

美國總統川普周三晚上表示，他正「認真考慮」將房貸機構房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）公開上市，結束十年多來的政府監管。

川普在他的社交平台Truth Social上寫道：「房利美和房地美表現非常好，賺取大量現金，現在似乎是時候了。」他說：「敬請期待！」

他還表示，在決定之前，他將徵詢財政部長貝森特、商務部長盧特尼克以及負責監管房地美與房利美的聯邦住宅金融監理局局長普特（William Pulte）。

這兩個機構在房貸擔保證券市場中扮演關鍵角色，2008年金融危機過後，因接受政府紓困而納入官方監管。

避險基金在內投資人已呼籲政府解除對這兩個機構的監管，如此一來股東和政府都會帶進豐厚收益。若釋出這些機構，或許也可以讓國會財政鷹派議員對預算赤字惡化的情況放心一些。

對挺川普的避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）而言也會帶來好處，他旗下潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）已投資這兩個機構。他主張政府應釋出這兩家公司，並稱這將是「史上最大的交易」。

然而，有人認為，如此決策帶來若干風險，尤其這些機構並不知道還能獲得多少政府擔保。如果政府減少對房地美和房利美的支持，投資人可能會對購買房貸擔保證券趨於謹慎。而如果需求減弱，可能導致房貸利率走高。