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輝達持有的CoreWeave又大漲19% 花旗調高目標價一倍都追不上

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI資料中心服務業者CoreWeave股價漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%。路透
AI資料中心服務業者CoreWeave股價漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%。路透

AI資料中心服務業者CoreWeave股價21日大漲19%，此前該公司宣布透過發債籌資20億美元並獲得強烈認購需求。CoreWeave漲勢勢如破竹，自3月底上市迄今大漲168%，股價已超越華爾街分析師最新給予的目標價

CoreWeave周三宣布，已經為發行規模20億美元的高級票據定價，利率為9.25%，到期日為2030 年。該公司透露，這次發債規模提高5億美元，且超額認購倍數達五倍，「CoreWeave計劃將此次票據發行所得用於一般公司用途，包括但不限於償還未償債務」。

這樁交易代表債券投資人很願意借貸給CoreWeave。CoreWeave股價21日收盤大漲19%，報每股107.39美元，創下新高。

上周，CoreWeave公布上季營收大增420%至9.816億美元，全年財測也高於市場預期，同時透露第1季已與一家超大規模雲端服務商簽約，該公司網站顯示，該協議是Alphabet旗下的Google。發布財報後的隔一天，CoreWeave在提交給美國證管會的文件中透露，已與OpenAI達成協議，將在2029年4月前提供價值高達40億美元的額外服務。此外，輝達上周也揭露，截至3月底持有2,418萬股CoreWeave的股票，是最大持股部位。

CoreWeave是輝達GPU早期的大買家，持有超過25萬組顯卡，目前向微軟等大型科技公司出租算力。該公司股價自3月底以每股40美元進行首次公開發行股票（IPO）以來，股價已大漲168%，反映頂級的合作夥伴關係、樂觀的營收展望，以及市場對AI題材熱情再度升溫等多項利多因素。

花旗分析師Tyler Radke率領的團隊周三把對CoreWeave的目標價從43美元上調至94美元，雖然仍維持「中立、高風險」的評級。他們表示，CoreWeave作為上市公司首次公布財報超出營收預期，有助於打消市場對需求下滑的疑慮。

花旗分析師指出，這份報告強化了CoreWeave 作為「超大規模雲端服務商」（hyperscaler）高速成長的形象，「並可能緩解投資人對AI資本支出和基礎設施放緩的擔憂」。

標價 投資人 分析師

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