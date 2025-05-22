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台積電ADR下跌近1% 較台北交易溢價縮小至16.83%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

台積電ADR周三（21日）下跌0.87%，收在191.76美元，較台北交易溢價16.83%。

美股三大指數周三大幅收低，創過去一個月以來的最大單日跌幅，因市場擔憂美國國會若通過總統川普的減稅法案，政府債務可能激增數兆美元。

道瓊工業指數大跌816.80點或1.91%，收在41,860.44點；標普500指數下跌95.85點或1.61%，收在5,844.61點；那斯達克指數下跌270.07點，或1.41%，收在18,872.64點。

費城半導體指數下跌1.8%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌1.28%和1.92%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 147.92 -1.01 144.50 +2.37

中華電 CHT 132.54 +0.37 132.50 +0.03

台積電 TSM 1,156.58 -0.87 990.00 +16.83

聯電 UMC 48.55 +2.55 49.55 -2.01

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

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