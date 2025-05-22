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油價走低 因美原油庫存續增 金價三連漲 受美元走軟支撐

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際油價周三下跌，主因是美國原油庫存連續第二周增加。路透
國際油價周三下跌，主因是美國原油庫存連續第二周增加。路透

國際油價下跌，美國原油庫存連續第二周增加的消息蓋過了CNN對以色列可能準備襲擊伊朗核設施的報導；金價則受美元走軟支撐而上漲。

美國西德州中級原油期貨（WTI）下跌0.7%，報每桶收於每桶61.57美元，此前政官方報告顯示美國原油庫存升至7月以來最高水準，而且汽油需求下降。布蘭特原油7月期貨下跌0.7%，報每桶64.91美元。

受美國和伊朗核談判消息影響，油價自上周以來波動不定。以色列的潛在襲擊將阻礙這些談判的進展，並加劇中東地區的動盪。CNN引述不具名官員報導，尚不清楚以國領導人是否已做出最終決定。

儘管美國及其盟友加大制裁力度，伊朗仍能繼續出口原油。高盛表示，德黑蘭最近甚至設法提高了原油供應。

SEB AB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop表示：「要麼市場認為襲擊對油市的影響很小，要麼認為發生襲擊的可能性很低。」

金價方面，因美元走軟，以及交易員權衡美國財政政策與中東局勢再度緊張的相關憂慮，黃金現貨連續第三日上漲，攀高1%至每英兩3,322.54美元。

美國眾議院議長強生表示，共和黨人已就將州和地方稅（SALT）抵扣上限提高至4萬美元達成協議，意味阻礙川普經濟法案獲通過的一個關鍵問題有望得到解決。而穆迪上周五下調美國的信用評級後，美國財政健康問題引發的擔憂揮之不去，在經濟與財政前景不明之際，投資者尋求避險，黃金獲得強勁支撐。

此外，白銀現貨上漲1.4%，報每英兩33.5369美元。

金價 美國 伊朗

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