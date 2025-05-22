美債對川普和國會發出嚴正警告：預算赤字膨脹帶來風險

美國30年期公債殖利率上揚至5.1%，逼近20年來最高水準，且引發股市和美元走低。在這個全球最大的債市，投資人正對川普的減稅計畫提出嚴正警告。

投資人憂心 ，這項減稅法案未來幾年將使已經膨脹的預算赤字再增加數兆美元，在全球投資人對美國資產的需求逐漸減弱之際無疑是雪上加霜。

DWS美洲固定收益及交易主管George Catrambone說：「毫無疑問，債市對預算法案條款投下自己的一票。看來這位總統或國會並不打算真正減少赤字。」

繼惠譽上周末摘除美國最高信用評等後，投資人對美國公債的情緒進一步惡化。周三，20年期公債的標售需求意外冷淡，進一步加劇市場不安。

美國30年期公債殖利率上升10個基點，10年期公債殖利率上升11個基點至4.5985%。

美債這波崩跌加劇已持續數周的公債賣壓，可見投資人對華府不斷積累更多債務的做法愈發不滿。固定收益資產價格下跌，也讓反對川普減稅計畫的保守派共和黨議員更有底氣。部分眾議員在前往白宮協商前，在社群媒體上發出公債暴跌的訊息。

財政鷹派大將、德州的聯邦共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy），在X平台提到「可怕的公債標售」。另外，來自俄亥俄州的共和黨籍議員戴維森（Warren Davidson）則強調殖利率上升。

整體而言，債券投資人要求更高的補償來購買長債。不僅美國，日本和英國的30年期公債殖利率本周也大幅上升。

摩根大通資產管理基金經理人米斯拉（Priya Misra）說：「債市向決策者發出警告，財政難以為繼的問題不容忽視。」「這不僅是債市的問題，現在這些疑慮已經開始影響到風險胃口，股市和信用市場也在密切關注。」

債券守望者（bond vigilantes）復出

所謂債券守望者的覺醒，代表當足夠多的投資人認為，只有透過提高舉債成本，政府終會屈服於壓力，開始削減支出。這個過程在1993年的美國柯林頓政府初期和金融危機後的歐洲都曾發生過。

Garda Capital Partners投資長 Tim Magnusson說：「市場最終會以某種方式帶來紀律。除非處理福利改革—社會安全、醫療保險、聯邦醫療補助—否則他們不會有所作為。這是唯一的方法。債市總會帶來紀律。」

目前美國的殖利率介於4%和5%之間，接近2007年和金融危機前的水準，美國歷史上曾支付過更高的利率，但當前的債務和赤字都大幅增長，這才是關鍵所在。

從財政赤字的情況來看，便能理解為何債市感到焦慮。據國會預算辦公室（CBO）統計美國公共債務相對經濟規模的比率約為100%。僅利息支付部分，2024年已達約8,800億美元，超過了國防預算。