美債對川普和國會發出嚴正警告：預算赤字膨脹帶來風險
美國30年期公債殖利率上揚至5.1%，逼近20年來最高水準，且引發股市和美元走低。在這個全球最大的債市，投資人正對川普的減稅計畫提出嚴正警告。
投資人憂心 ，這項減稅法案未來幾年將使已經膨脹的預算赤字再增加數兆美元，在全球投資人對美國資產的需求逐漸減弱之際無疑是雪上加霜。
DWS美洲固定收益及交易主管George Catrambone說：「毫無疑問，債市對預算法案條款投下自己的一票。看來這位總統或國會並不打算真正減少赤字。」
繼惠譽上周末摘除美國最高信用評等後，投資人對美國公債的情緒進一步惡化。周三，20年期公債的標售需求意外冷淡，進一步加劇市場不安。
美國30年期公債殖利率上升10個基點，10年期公債殖利率上升11個基點至4.5985%。
美債這波崩跌加劇已持續數周的公債賣壓，可見投資人對華府不斷積累更多債務的做法愈發不滿。固定收益資產價格下跌，也讓反對川普減稅計畫的保守派共和黨議員更有底氣。部分眾議員在前往白宮協商前，在社群媒體上發出公債暴跌的訊息。
財政鷹派大將、德州的聯邦共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy），在X平台提到「可怕的公債標售」。另外，來自俄亥俄州的共和黨籍議員戴維森（Warren Davidson）則強調殖利率上升。
整體而言，債券投資人要求更高的補償來購買長債。不僅美國，日本和英國的30年期公債殖利率本周也大幅上升。
摩根大通資產管理基金經理人米斯拉（Priya Misra）說：「債市向決策者發出警告，財政難以為繼的問題不容忽視。」「這不僅是債市的問題，現在這些疑慮已經開始影響到風險胃口，股市和信用市場也在密切關注。」
債券守望者（bond vigilantes）復出
所謂債券守望者的覺醒，代表當足夠多的投資人認為，只有透過提高舉債成本，政府終會屈服於壓力，開始削減支出。這個過程在1993年的美國柯林頓政府初期和金融危機後的歐洲都曾發生過。
Garda Capital Partners投資長 Tim Magnusson說：「市場最終會以某種方式帶來紀律。除非處理福利改革—社會安全、醫療保險、聯邦醫療補助—否則他們不會有所作為。這是唯一的方法。債市總會帶來紀律。」
目前美國的殖利率介於4%和5%之間，接近2007年和金融危機前的水準，美國歷史上曾支付過更高的利率，但當前的債務和赤字都大幅增長，這才是關鍵所在。
從財政赤字的情況來看，便能理解為何債市感到焦慮。據國會預算辦公室（CBO）統計美國公共債務相對經濟規模的比率約為100%。僅利息支付部分，2024年已達約8,800億美元，超過了國防預算。
流通在外的美國公債總額從2016年底的不到14兆美元飆升至近30兆美元，這反映了川普總統首任期間通過的減稅政策以及隨後在疫情期間大規模借貸的結果。據統計，去年政府債務總標售額創下了2.6兆美元的最高紀錄。
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