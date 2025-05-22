歐盟執委會：已對中國製輪胎啟動反傾銷調查

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，已對中國生產的客車和輕型貨車輪胎啟動反傾銷調查，以評估是否採取反傾銷措施。

根據法新社及歐盟執委會網站，歐盟執委會發表聲明指出，輪胎產業聲稱其在14個歐盟成員國中直接僱用了7萬5000名員工，並且支撐了歐盟龐大的汽車產業。歐洲輪胎產業並指出，用於客車和輕型貨車的輪胎正以不切實際的低價被「傾銷」或進口到歐洲。

這份聲明指稱，此次調查的啟動源於歐盟輪胎產業先前提出的投訴，歐盟輪胎產業指控中國傾銷產品損害了歐盟輪胎生產商的利益。

這份聲明提及，如果調查確認歐盟輪胎產業因來自中國的傾銷產品而遭受損害或面臨損害威脅，並且認定採取措施符合歐盟利益，歐盟執委會可能對這些進口產品徵收反傾銷稅。