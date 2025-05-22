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美元再跌 市場憂稅改 20年期美債標售疲弱 殖利率飆

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元兌多個主要貨幤21日繼續下跌。 路透
美元兌多個主要貨幤21日繼續下跌。 路透

美元周三（21日）兌多種貨幣走低，市場擔憂川普政府稅改與支出法案，再加上20年期美國公債標售需求疲弱，這進一步強化了投資人逐漸避開美國資產的看法。

共和黨內對稅改立法的細節目前仍有分歧。美國總統川普周二雖會見眾議院共和黨議員，但未能說服黨內反對者支持他的大規模減稅法案。眾議院議長強生表示，保守派人士仍主張該法案在削減支出方面做得不夠。

同時，美國財政部160億美元的20年期公債標售需求疲軟，美元兌歐元與日圓進一步走低。這批公債在標售截止時的價格來到創紀錄的5.047%，高於預期利率，顯示投資人要求更高的風險溢價。

標售後，20年期美債殖利率升至自2023年11月以來最高的5.127%。美元因此進一步走弱。

舊金山Action Economics全球固定收益分析董事總經理魯伯特表示，「這次令人失望的標售結果，符合市場對美國資產需求減弱的說法，也支持因財政疑慮而出現的『拋售美國』交易情緒」，「而稅改法案在眾議院的推動，更進一步加劇了這種不安情緒」。

根據非黨派人士的分析，川普的稅改法案將使美國債務增加3兆至5兆美元。交易員也擔心，美國官員可能在加拿大舉行的七大工業國（G7）財長會議期間，利用雙邊貿易協議推動美元貶值。

日圓兌美元走強，升值0.6%至143.62日圓兌美元，延續了本周以來日圓受日本國內債券殖利率上升而帶來的升勢。

日本30年期公債殖利率周三在一場表現不佳的標售後飆升至新高，再受到美債殖利率走高，加上日本即將舉行參議院，市場擔憂新財政刺激措施的影響，日本的超長期公債殖利率持續攀升。

Forex.com分析師拉扎克扎達說，「日本公債殖利率上升縮小了與美債的利差，降低了持有美元的誘因」。另外，CNN周二報導，美國掌握的新情報顯示，以色列正在準備打擊伊朗的核子設施，也讓日圓、瑞士法郎與黃金等避險資產持續在周三走強。

市場也關注即將舉行的美日雙邊會談，日本財務大臣加藤勝信將在本周稍後與美國財政部長貝森特會面。加藤已表示，雙方對匯率問題的討論將基於「過度波動不可取」的共識立場。

美國 日本 公債殖利率

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