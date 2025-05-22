預算赤字與新債需求不佳 美債再現拋售潮

美國國債在國會可能通過川普政府赤字預算，20年期新債拍賣反應不佳等因素衝擊下，今天再遭大幅拋售，長短期債券殖利率全日標高，美元指數也下探，市場憂慮美債做為投資避風港的功能持續降低。

美國國債因川普（Donald Trump）政府預算恐造成高額赤字，財政情況將進一步惡化，國際信用評等機構穆迪（Moody's）上週調降美國評等，投資人今天再度拋售各年期國債，連帶影響美股與美元交易。

美國30年期長債殖利率21日全天飆高超過5%，美股收盤前最高達5.098%，創下2023年10月後最高紀錄；20年期長債也超過5%，最高達5.127%。

作為美國民生消費借貸基準的10年期國債殖利率全天超過4.5%，最高為4.607%，美國房貸、車貸與信用卡利率將受影響而提高。

川普政府提出「大而美」的年度預算，因減稅與未顯著降低開支，國家赤字恐繼續惡化，是投資人這波拋售美債的主因。

國會傳出席次過半的共和黨籍議員將通過減稅版預算，市場隨即拋售美債，殖利率飆高。財政部拍賣160億美元的20年期新債，市場反應不佳，價格也受拖累。

5月已見回穩的美元指數（ICE US Dollar Index）21日再度下滑，全日低於基準100。

投資研究機構CFRA首席投資長史托瓦爾（SamStovall）在財經頻道CNBC指出，從財政角度來看問題在於稅入狀況。利息未見改變時提高舉債，讓減少財政開支的效果盡失，這是10年期國債殖利率飆高主因，投資人憂心美國政府在降低通膨與舉債上欠缺作為。

美債是各國外匯存底與壽險等金融機構資產的主要成分，川普上月初宣布對全球課徵對等關稅，恐將引起美國經濟衰退，主要持有國中國與日本陸續降低美債資產比例，拋售潮導致殖利率飆高，川普決定延緩執行課徵高進口關稅。