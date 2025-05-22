快訊

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

晴朗飆37度高溫 吳德榮：鋒面周六到 端午連假先雨轉晴

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

預算赤字與新債需求不佳 美債再現拋售潮

中央社／ 紐約21日專電

美國國債在國會可能通過川普政府赤字預算，20年期新債拍賣反應不佳等因素衝擊下，今天再遭大幅拋售，長短期債券殖利率全日標高，美元指數也下探，市場憂慮美債做為投資避風港的功能持續降低。

美國國債因川普（Donald Trump）政府預算恐造成高額赤字，財政情況將進一步惡化，國際信用評等機構穆迪（Moody's）上週調降美國評等，投資人今天再度拋售各年期國債，連帶影響美股與美元交易。

美國30年期長債殖利率21日全天飆高超過5%，美股收盤前最高達5.098%，創下2023年10月後最高紀錄；20年期長債也超過5%，最高達5.127%。

作為美國民生消費借貸基準的10年期國債殖利率全天超過4.5%，最高為4.607%，美國房貸、車貸與信用卡利率將受影響而提高。

川普政府提出「大而美」的年度預算，因減稅與未顯著降低開支，國家赤字恐繼續惡化，是投資人這波拋售美債的主因。

國會傳出席次過半的共和黨籍議員將通過減稅版預算，市場隨即拋售美債，殖利率飆高。財政部拍賣160億美元的20年期新債，市場反應不佳，價格也受拖累。

5月已見回穩的美元指數（ICE US Dollar Index）21日再度下滑，全日低於基準100。

投資研究機構CFRA首席投資長史托瓦爾（SamStovall）在財經頻道CNBC指出，從財政角度來看問題在於稅入狀況。利息未見改變時提高舉債，讓減少財政開支的效果盡失，這是10年期國債殖利率飆高主因，投資人憂心美國政府在降低通膨與舉債上欠缺作為。

美債是各國外匯存底與壽險等金融機構資產的主要成分，川普上月初宣布對全球課徵對等關稅，恐將引起美國經濟衰退，主要持有國中國與日本陸續降低美債資產比例，拋售潮導致殖利率飆高，川普決定延緩執行課徵高進口關稅。

美國 美債 川普

延伸閱讀

金融市場已發出警告 克魯曼：川普政府面臨「特拉斯時刻」

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

中國評川普金穹計畫：進攻色彩濃厚 嚴重關切

川普中東之行秀演技？企業大咖「伴君如伴虎」 配合交易型總統

相關新聞

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

由於交易員越來越擔心美國新預算法案將給本已龐大的赤字帶來更大壓力，美國公債殖利率大幅上漲，導致美股遭到拋售。

市場對美國加密貨幣立法樂觀 比特幣創歷史新高

受市場對美國加密貨幣立法的樂觀情緒推動，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格今天創下歷史新高

日韓對美出口力道減弱 汽車、鋼材需求放緩是主因

最新貿易數據顯示，日本和南韓的出口力道同步減弱，尤其是對美國出口，反映出美國總統川普的關稅措施確實帶來衝擊。

豐田在美最暢銷車款 RAV4改版油電車

豐田汽車20日宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將改版，未來只會推出油電混合動力款（HEV），不再推出傳統的汽油版。...

香奈兒漲價 將在美中拓點

奢侈品集團香奈兒（Chanel）去年獲利下滑，但今年將繼續調漲產品價格，且仍會維持資本支出規模，並計劃在美、中等國拓展實...

中東緊張升溫 油價震盪、金價走高

國際油價21日開高走高，金價也同步上揚，主要是受地緣政治緊張局勢再起帶動。CNN報導，美國情報顯示以色列正準備可能對伊朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。