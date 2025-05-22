美股收盤／道瓊跌逾800點 三大指數創一個月最大單日跌幅

美國股市周三（21日）大幅收低，因市場擔憂如果國會通過總統川普所提的減稅法案，美國政府債務將可能激增數兆美元，導致美國公債殖利率飆升。

道瓊工業指數大跌816.80點或1.91%，收在41,860.44點；標普500指數下跌95.85點或1.61%，收在5,844.61點；那斯達克指數下跌270.07點，或1.41%，收在18,872.64點。

美股三大主要指數全數收黑，創下過去一個月以來的最大單日跌幅。小型股也大幅下挫，羅素2000指數創下自4月10日以來最大單日跌幅。

由於美國財政部160億美元的20年期公債標售需求疲弱，長期美債殖利率上升。美國10年期指標公債殖利率上漲10.8個基點，達到4.589%。盤中一度觸及自2月中旬以來的最高點。

非黨派分析人士表示，國會眾議院共和黨的減稅提案，可能會使美國聯邦政府目前36.2兆美元的債務再增加3兆至5兆美元。

投資顧問公司Farr, Miller & Washington執行長法爾說，現在「各種新聞標題都有可能產生影響，如果它們真的實現的話」，「其中很多可能只是虛張聲勢，市場正在消化哪些是真正重要的，哪些是談判策略」。

周三標普500指數的11個類股中有10個下跌，領跌的類股包括房地產、醫療保健、金融、公用事業、非必需消費品與科技類股。通訊服務類股則是上漲。

科技股方面，Google母公司Alphabet上漲2.7%，而輝達（Nvidia）下跌1.9%，蘋果公司（Apple）下跌2.3%，特斯拉（Tesla）跌幅達2.7%。

碳化矽（SiC）晶圓龍頭 Wolfspeed暴跌近60%，原因是有報導指出，該公司準備在數周內聲請破產保護。

UnitedHealth Group下跌近6%，根據衛報報導，UnitedHealth秘密向療養院發放數千美元獎金，以減少病患住院轉診次數。滙豐銀行將該股票評級從「持有」下調為「減碼」。

零售商目標百貨（Target）下跌5.2%，因公司下調全年財測，理由是消費者縮減非必要支出。

儘管周三大跌，標普500指數自4月低點以來，仍上漲逾17%，當時川普的對等關稅擾亂了全球市場。摩根士丹利將其對美股的投資評級上調至「增持」，表示儘管政策不確定性仍在，全球經濟繼續穩步擴張。