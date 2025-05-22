市場押美債殖利率再衝高
市場正大舉押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹，加上美國總統川普推動減稅法案，將使整體財政更為脆弱。
美國10年期公債殖利率21日升破4.5%，30年期殖利率也站穩5%，價格反向下跌。美國國會正在討論川普口中「又大又美」的減稅法案，且美國將標售160億美元20年期公債。歐洲和日本公債市場近日走弱也帶來壓力。
美國經濟展望不明，也引發美債選擇權市場避險行為，投資人預期長天期公債殖利率年底前會上升。美債近期出現一波看跌押注，也呼應華爾街上修美債殖利率預測的看法。
在一些較龐大押注部位中，一種較受青睞的操作是押注10年期美債殖利率將向上測試5%。芝商所（CME）19日未平倉合約數據顯示，有一筆大押注看好10年期殖利率數周內升至5%，該部位風險溢價達1,100萬美元。過去一周，選擇權市場顯示出一股押注殖利率上升的避險趨勢，從所謂的「選擇權偏斜」（options skew）可見，市場對債市下跌風險疑慮正在升高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言