市場押美債殖利率再衝高

市場正大舉押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹，加上美國總統川普推動減稅法案，將使整體財政更為脆弱。

美國10年期公債殖利率21日升破4.5%，30年期殖利率也站穩5%，價格反向下跌。美國國會正在討論川普口中「又大又美」的減稅法案，且美國將標售160億美元20年期公債。歐洲和日本公債市場近日走弱也帶來壓力。

美國經濟展望不明，也引發美債選擇權市場避險行為，投資人預期長天期公債殖利率年底前會上升。美債近期出現一波看跌押注，也呼應華爾街上修美債殖利率預測的看法。

在一些較龐大押注部位中，一種較受青睞的操作是押注10年期美債殖利率將向上測試5%。芝商所（CME）19日未平倉合約數據顯示，有一筆大押注看好10年期殖利率數周內升至5%，該部位風險溢價達1,100萬美元。過去一周，選擇權市場顯示出一股押注殖利率上升的避險趨勢，從所謂的「選擇權偏斜」（options skew）可見，市場對債市下跌風險疑慮正在升高。