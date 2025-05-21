美韓傳又討論匯率 韓元強升1.7%登半年新高

韓元對美元21日盤中攀上六個月高點，原因是南韓媒體報導，南韓與美國協商貿易事宜時，曾討論韓元匯率走向。

韓國經濟日報引述匿名政府官員說法報導，美國相信韓元相對疲弱，是南韓貿易呈現順差主要原因。韓元對美元21日盤中最多升至1,370.5韓元兌1美元，是去年11月以來最高價位，升幅達到1.7%。

美國可能以貿易籌碼推動美元貶值的憂慮，近幾周持續撼動全球外匯市場。美國總統川普和其他政府官員長期以來一直認為，亞洲貨幣對美元表現疲弱，讓亞洲出口商相對於美國同業享有不公平優勢。針對韓國經濟日報報導，南韓財政部在聲明中表示，南韓和美國仍處於談判階段，尚未做出任何決定。

韓元對美元第2季以來已升值7%，表現在亞洲僅次於新台幣。韓元5月14日盤中一度升值1.8%，原因是報導披露南韓官員曾在義大利米蘭，與美國討論匯率政策。