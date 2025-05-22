美元指數跌破100大關

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美元指數21日跌破100，時隔兩周再度失守此整數關卡，觸及近一個月低點。穆迪上周調降美國信評引發的拋售美元心理持續發酵，加上美國即將與日韓舉行的貿易會談可能涉及貨幣議題，都讓美元承壓。

追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數，21日在紐約早盤跌0.4%，至99.69，是本月8日以來首次跌破100整數大關。若跌勢維持到收盤，則是連續第三個交易日收黑。美元指數自1月站上這波高點以來至今已跌逾10%。

南韓財政部表示與美國的外匯討論仍在進行中。日本財務大臣加藤勝信上周表示，他將尋求本周在加拿大G7財長會議期間，與美國財長貝森特探討外匯事務。韓元21日對美元升值逾1%，是亞洲主要貨幣中最強，日圓升值0.6%，也相當強勢。

Brown Brothers Harriman貨幣策略師哈達德在給客戶的報告中表示，「美元兌多種貨幣普遍下跌看似有悖常理，但反映出金融市場正對美國政策失去信心」。

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