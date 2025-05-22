聽新聞
0:00 / 0:00

中東緊張升溫 油價震盪、金價走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電
國際油價21日開高走高，金價也同步上揚。路透
國際油價21日開高走高，金價也同步上揚。路透

國際油價21日開高走高，金價也同步上揚，主要是受地緣政治緊張局勢再起帶動。CNN報導，美國情報顯示以色列正準備可能對伊朗核子設施發動攻擊。

西德州中級原油期貨（WTI）21日盤中一度大漲3.5%，達到每桶64.19美元；布蘭特原油期貨漲1.9%，報每桶66.63美元，之後都回到平盤附近。CNN引述未具名官員報導，目前尚不清楚以色列領導人是否已做出發動攻擊的最終決定。

布蘭特油價走勢
布蘭特油價走勢

上周以來，由於美伊限核談判消息反覆，油價走勢動盪不定。若談判達成協議，可能會使更多伊朗原油重新流入市場，投資人本來就已經預期今年市場會供過於求。但若以色列真的對伊朗發動攻擊，將會使美伊談判更難產生任何進展，也將會為中東地區增添更多動盪，衝擊石油供應。該區供應全世界約三分之一原油。

西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管雷尼說：「這是目前為止最清楚跡象，關於這場美伊核談判的風險有多高，以及如果伊朗堅持維持其商業核能力，以色列可能會多麼竭盡全力阻止。」

對於CNN報導，美國國防部和美國國家安全會議（NSC）尚未回應置評，以色列駐美大使館則拒絕置評。

金價方面，現貨金價21日一度漲0.9%至每英兩3,320.57美元，延續本周來漲逾2.5%的漲勢；紐約黃金期貨一度漲1.1%至3,350.2美元。

國際信評機構穆迪上周五宣布摘除美國AAA頂級主權信評，已帶動金價走高，因為這重新引發對美國預算赤字不斷擴大的擔憂，使部分投資人尋求避險。美元貶值也讓金價獲得支撐，因為這將使其他貨幣買家可更低價購買黃金。CNN的報導又更進一步推升避險需求。

盛寶銀行大宗商品策略主管韓森表示，金價升至每英兩3,250美元引發部分空頭回補，推動金價上漲。

中國大陸上月黃金進口規模創近一年來最高水位。根據20日的海關數據，大陸上月黃金進口總量達127.5公噸，比前一個月增73%。

金價 美國 以色列

延伸閱讀

阿聯：與以色列達成協議 將向加薩運送人道物資

傳以色列準備打擊伊朗核設施！美情報：以國調動空射彈藥、空中演習

陸4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

英法加反對以色列擴大進攻加薩 籲放行援助進入

相關新聞

中東緊張升溫 油價震盪、金價走高

國際油價21日開高走高，金價也同步上揚，主要是受地緣政治緊張局勢再起帶動。CNN報導，美國情報顯示以色列正準備可能對伊朗...

市場對美國加密貨幣立法樂觀 比特幣創歷史新高

受市場對美國加密貨幣立法的樂觀情緒推動，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格今天創下歷史新高

日韓對美出口力道減弱 汽車、鋼材需求放緩是主因

最新貿易數據顯示，日本和南韓的出口力道同步減弱，尤其是對美國出口，反映出美國總統川普的關稅措施確實帶來衝擊。

豐田在美最暢銷車款 RAV4改版油電車

豐田汽車20日宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將改版，未來只會推出油電混合動力款（HEV），不再推出傳統的汽油版。...

香奈兒漲價 將在美中拓點

奢侈品集團香奈兒（Chanel）去年獲利下滑，但今年將繼續調漲產品價格，且仍會維持資本支出規模，並計劃在美、中等國拓展實...

美元指數跌破100大關

美元指數21日跌破100，時隔兩周再度失守此整數關卡，觸及近一個月低點。穆迪上周調降美國信評引發的拋售美元心理持續發酵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。