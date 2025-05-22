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香奈兒漲價 將在美中拓點

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

奢侈品集團香奈兒（Chanel）去年獲利下滑，但今年將繼續調漲產品價格，且仍會維持資本支出規模，並計劃在美、中等國拓展實體門市。

香奈兒20日發布財報，去年營業利益年減30%至44.8億美元，營收則下滑4.3%。其中，貢獻約半數營收的大中華區，銷售下跌了7.1%。

香奈兒執行長奈爾（Leena Nair）告訴彭博資訊，該品牌去年深受總經動盪打擊，尤以中國大陸地區最嚴重。

集團財務長布隆迪奧（Philippe Blondiaux）說，香奈兒去年為因應通膨，已將價格調漲約3%，今年可能進一步漲價。他並補充，金價上漲也可能推升首飾類價格。至於美國市場可能延後漲價，靜待川普關稅的進一步結果。

該品牌某些最受歡迎的品項，如經典款口蓋包（flap bag），目前售價已超過1萬歐元（11,245美元）。

布隆迪奧表示，為了長期投資，香奈兒去年資本支出提高43%至約18億美元，導致獲利大減。儘管如此，今年香奈兒仍計畫維持與去年相當的資本支出。香奈兒去年並花費24億美元在「品牌支援活動」。

香奈兒擬於今年增加48間實體店面，近半將設於美國及中國，此外也將在墨西哥、印度及加拿大展店。

去年6月創意總監維亞德卸任，去年底宣布由布拉齊（Matthieu Blazy）接班，他的作品將在10月的巴黎時裝周亮相。而精品品牌的創意總監換人，通常會壓抑客戶消費。

整體奢侈品市場都正努力擺脫低迷的成長，部分原因是中國消費者不再一擲千金。美國總統川普上月宣布對等關稅，更使產業前景蒙塵。

奢侈品集團期望美國市場能有助於提振銷售，以擺脫頹勢，但關稅的不確定性，敲碎了業績快速回升的希望。貝恩諮詢公司（Bain）下調該產業今年的銷售預測，預估可能下滑2%-5%。

香奈兒 美國 品牌

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