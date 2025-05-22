豐田在美最暢銷車款 RAV4改版油電車

豐田汽車20日宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將改版，未來只會推出油電混合動力款（HEV），不再推出傳統的汽油版。改版後的RAV4，預計今年稍晚在美上市。

豐田表示，2026年式Toyota RAV4將只會推出HEV或插電式油電混合款（PHEV），是RAV4首度移除傳統燃油引擎版。新車款仍將配備2.5公升的四缸引擎，但會結合電池和電動馬達等混合動力技術，純電續航里程預料增加20%至50英里（80公里）。

儘管純電車的普及速度不如預期，車廠仍轉向結合電動車技術與傳統內燃引擎的混合動力車款，以提升性能表現，並協助符合油耗規定。

豐田在1990年代後期推出油電混合車Toyota Prius，此後一直是HEV的全球領導廠牌和推廣業者。豐田2024年在美國包含HEV、PHEV和純電車的銷量，占該廠在美230萬銷量的43%。

RAV4去年銷量成長9.3%，達近47.52萬輛，寫下歷史新高，其中HEV成長29.3%，PHEV成長19.3%。去年銷售的RAV4中，約一半是HEV。

北美豐田品牌主管克萊斯表示，豐田決定只推油電款RAV4的理由在於，該車款已建立人氣，顧客需求也不斷成長。今年頭三個月，豐田和旗下豪車品牌Lexus在美銷量占整體銷量逾半，優於去年同期的37%。

克萊斯說，豐田預計持續增加含PHEV在內的HEV車款。豐田旗下現有七個僅推HEV版本的車款，包含Camry、Prius等，RAV4將是第八個。

豐田拒絕透露RAV4的新版價格，但豐田美國營運長譚普林表示，該公司目標是讓預算較低的新車買家也負擔得起。RAV4油電款目前起售價為32,300美元。

此外，美國對進口車輛徵收25%關稅，對RAV4構成重大威脅。豐田在美銷售車輛，約半數在海外生產，包含84.3%的RAV4車款。

譚普林說，豐田計劃提升肯塔基州工廠的RAV4產量，但未說明確切安排。