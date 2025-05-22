日韓對美出口力道減弱 汽車、鋼材需求放緩是主因

最新貿易數據顯示，日本和南韓的出口力道同步減弱，尤其是對美國出口，反映出美國總統川普的關稅措施確實帶來衝擊。

日本財務省21日公布，4月出口比去年同期成長2%，雖是連續第七個月擴張，但增幅已較3月的4%放緩，也低於市場預估的2.5%；進口則減少2.2%，預測中值為減少4.2%；貿易餘額從前兩個月的順差轉為逆差1,158億日圓（7.97億美元）。

若從地區來看，日本對最大出口目的地美國的出口減少1.8%，為四個月來首見下滑，主因是汽車、鋼材和船舶需求下滑；日本對亞洲出口則增長6%，對中國大陸和歐洲則分別下滑0.6%和5.2%。

川普今年3、4月對鋼鋁和進口汽車分別加徵25%關稅，並對所有其他日本商品課徵24%對等關稅，雖然目前暫時降回10%，但除非達成貿易協議，否則今年夏季將再升回24%。

Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人表示，「川普關稅可能對出口造成直接和間接的向下壓力。即便雙邊貿易會談發展順利，並使美對日的關稅部分調降，日本仍很難避免受到全球經濟惡化的間接影響」。

除了關稅外，日圓升值也對以日圓計價的進出口數據造成壓力。財務省表示，4月日圓兌美元平均匯率為147.7日圓，較上年同期走強2.6%。

南韓海關同日公布的初步數據則顯示，南韓5月頭20天的出口總額較去年同期減少2.4%，下滑的幅度高於4月全月經調整後的0.7%。進口則減少2.5%，貿易逆差達到3億美元。

若從地區來看，南韓對美國和大陸的出口分別減少14.6%和7.2%，但對台灣和香港的出口則分別增加28.2%和4.5%。

南韓也同樣受到川普的鋼鋁和汽車關稅打擊，面對的對等關稅稅率則為25%。南韓5月頭20天汽車及汽車零件的出口分別下降了6.3%和10.7%，鋼材產品則下滑12.1%。不過，半導體出口仍成長了17.3%，幫助撐起整體出口。