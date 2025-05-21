馬斯克喊話減少政治支出

全球首富馬斯克表示，已打定主意至少在未來五年內繼續帶領特斯拉（Tesla），今後也預期大幅減少政治支出，平息一些投資人對馬斯克旗下這間最有價值公司前景的疑慮。

馬斯克20日以遠距方式出席在多哈舉行的卡達經濟論壇，在接受彭博新聞專訪時談到特斯拉銷售下滑、旗下SpaceX星鏈部門可能的分拆行動，及其個人薪酬等議題。他重申，希望持有更多特斯拉股份，「不是為了錢」，「而是很合理地掌握對公司未來的更多權力」。他說這是留任CEO的最重要因素。他也表示，去年在持股未達25%的情況下，他對於將特斯拉發展成在AI和機器人技術方面領先的企業，感到不適當。