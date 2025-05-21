全球30年期公債殖利率齊飆 透露什麼「結構性轉變」？

美國30年期公債殖利率21日升破5%大關，反映全球債市賣壓再起，公債殖利率漲潮從財政顧慮加深的美國，蔓延至日前公債標售結果欠佳的日本，再擴散至英國和德國。觀察家認為，這可能反映全球債市「結構性的轉變」。

美國30年期公債殖利率周一就已勁揚，回應市場對上周末穆迪（Moody's）調降美國債信評等的利空消息。自2023年10月一陣賣壓狂湧後，30年期美債殖利率就不曾收在5%以上，儘管今年1月差一點。

今年情勢已丕變。美國總統川普不斷施壓，要共和黨議員通過減稅法案。一旦川普2.0減稅法案在國會過關，美國聯邦預算赤字勢必進一步擴增，估計到2034年底時，可能逼近3兆美元大關。

30年期美債殖利率破5% 日德英殖利率齊飆

華爾街日報引用Tullett Prebon資料報導，美國30年期公債殖利率最新報價升至5.026%，稍早一度躍增6.5個基點至5.031%。債券殖利率與價格呈反向關係。

德國、日本和英國的30年期公債殖利率21日也同步走高。英國由於最新通膨數據加速升溫，舉債成本升幅尤猛，30年期殖利率盤中勁升7.9個基點至5.533%。德國30年期公債殖利率早盤躍升5.4個基點至3.143%。

日本30年期公債殖利率20日最高躍上3.14%；40年期殖利率更一口氣躍升17個基點、觸及3.61%的空前新高峰；20年期殖利率跳升15個基點，最高衝上2.56%。

根據LSEG的資料，日本公債殖利率21日持續上衝，30年期殖利率在亞洲盤飆上3.20%的歷史新高紀錄。摩根大通分析師團隊在報告中寫道：「殖利率勁升，是受期限溢價升高驅動，肇因於財政顧慮和其他非周期性因素。」

據東京利率交易員觀察，日本公債這波賣壓之所以急湧，反映市場擔憂日本銀行（央行）縮減購債的效應顯現、美國祭出關稅構成的經濟風險，以及日本國債占國內生產毛額（GDP）比率超過200%且持續惡化的問題。

投資人也擔心，倘若公債殖利率躍升，使日本機構和投資人改變行為，開始把資金從海外匯回國，那麼這股賣壓可能衝擊全球資產。

富達投資基金經理人李岱爾說，殖利率扶搖直上，可能鼓勵日本投資人把資金匯回國，「那可能掀起傳染效應，進一步削弱全球長期債券市場」。

解讀全球公債市場「結構性的轉變」

上周四（15日）美國30年期公債殖利率衝上5%，澳洲和英國殖利率跟著飆升，日本30年期公債殖利率當日也登上21年高峰，那時總經分析機構Endgame Macro就向2.9萬個社群媒體粉絲示警說，全球30年期公債殖利率正紛紛飆上多年來高點，顯示一股「結構性的轉變」--不是因為通膨，也不是出於對成長樂觀，而是債券義勇軍重出江湖，集體向各國長期公債說「不」。

據Endgame Macro分析，這波全球長期公債賣壓凸顯出，投資人質疑主要國家政府的財政路線，對央行亦失去信心，於是要求更高的殖利率作為持有長債的補償。這暴露出公債需求疲弱、決策官員被逼到牆角，以及仰賴便宜資金的資產面臨險境。

Endgame Macro分析師強調：「這不是債務周期的終結，而是公債『需求無止盡』錯覺之死，於是殖利率溢酬捲土重來。若此刻沒關注30年期殖利率，你正錯失市場上最可信的訊號。」

仍有分析師認為，殖利率竄升可能只反映短暫波動，但警告經濟將長期走下坡者，也大有人在。

一些觀察家指出，從北美、歐洲到亞洲，全球30年期公債殖利率竄升，有如高喊「緊急情況！」。這是因為殖利率走高，尤其是作為全球標竿的美國公債殖利率勁升，往往會助長金融情勢緊縮、甚至衰退風險升高的恐懼。

殖利率升高會直接影響房貸、車貸和企業貸款利率。聯準會（Fed）資料顯示，美國5月份30年期固定房貸利率平均約7%。由於美國公債被視為其他主權債的指標，美國債市動盪必然殃及全球市場，尤其是美元計價債務累累的新興市場經濟體，恐將面臨資本外逃和貨幣貶值的困境。