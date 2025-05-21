快訊

三峽車禍如被炸過…醫停診救人 護理師淚崩止不住：我自己有小孩啊

全球30年期公債殖利率齊飆 透露什麼「結構性轉變」？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國30年期公債殖利率21日升破5%，反映全球債市賣壓再起，公債殖利率漲潮從財政顧慮加深的美國，蔓延至日前公債標售欠佳的日本，再擴散至英國和德國。路透
美國30年期公債殖利率21日升破5%，反映全球債市賣壓再起，公債殖利率漲潮從財政顧慮加深的美國，蔓延至日前公債標售欠佳的日本，再擴散至英國和德國。路透

美國30年期公債殖利率21日升破5%大關，反映全球債市賣壓再起，公債殖利率漲潮從財政顧慮加深的美國，蔓延至日前公債標售結果欠佳的日本，再擴散至英國和德國。觀察家認為，這可能反映全球債市「結構性的轉變」。

美國30年期公債殖利率周一就已勁揚，回應市場對上周末穆迪（Moody's）調降美國債信評等的利空消息。自2023年10月一陣賣壓狂湧後，30年期美債殖利率就不曾收在5%以上，儘管今年1月差一點。

今年情勢已丕變。美國總統川普不斷施壓，要共和黨議員通過減稅法案。一旦川普2.0減稅法案在國會過關，美國聯邦預算赤字勢必進一步擴增，估計到2034年底時，可能逼近3兆美元大關。

30年期美債殖利率破5% 日德英殖利率齊飆

華爾街日報引用Tullett Prebon資料報導，美國30年期公債殖利率最新報價升至5.026%，稍早一度躍增6.5個基點至5.031%。債券殖利率與價格呈反向關係。

德國、日本和英國的30年期公債殖利率21日也同步走高。英國由於最新通膨數據加速升溫，舉債成本升幅尤猛，30年期殖利率盤中勁升7.9個基點至5.533%。德國30年期公債殖利率早盤躍升5.4個基點至3.143%。

日本30年期公債殖利率20日最高躍上3.14%；40年期殖利率更一口氣躍升17個基點、觸及3.61%的空前新高峰；20年期殖利率跳升15個基點，最高衝上2.56%。

根據LSEG的資料，日本公債殖利率21日持續上衝，30年期殖利率在亞洲盤飆上3.20%的歷史新高紀錄。摩根大通分析師團隊在報告中寫道：「殖利率勁升，是受期限溢價升高驅動，肇因於財政顧慮和其他非周期性因素。」

據東京利率交易員觀察，日本公債這波賣壓之所以急湧，反映市場擔憂日本銀行（央行）縮減購債的效應顯現、美國祭出關稅構成的經濟風險，以及日本國債占國內生產毛額（GDP）比率超過200%且持續惡化的問題。

投資人也擔心，倘若公債殖利率躍升，使日本機構和投資人改變行為，開始把資金從海外匯回國，那麼這股賣壓可能衝擊全球資產。

富達投資基金經理人李岱爾說，殖利率扶搖直上，可能鼓勵日本投資人把資金匯回國，「那可能掀起傳染效應，進一步削弱全球長期債券市場」。

解讀全球公債市場「結構性的轉變」

上周四（15日）美國30年期公債殖利率衝上5%，澳洲和英國殖利率跟著飆升，日本30年期公債殖利率當日也登上21年高峰，那時總經分析機構Endgame Macro就向2.9萬個社群媒體粉絲示警說，全球30年期公債殖利率正紛紛飆上多年來高點，顯示一股「結構性的轉變」--不是因為通膨，也不是出於對成長樂觀，而是債券義勇軍重出江湖，集體向各國長期公債說「不」。

據Endgame Macro分析，這波全球長期公債賣壓凸顯出，投資人質疑主要國家政府的財政路線，對央行亦失去信心，於是要求更高的殖利率作為持有長債的補償。這暴露出公債需求疲弱、決策官員被逼到牆角，以及仰賴便宜資金的資產面臨險境。

Endgame Macro分析師強調：「這不是債務周期的終結，而是公債『需求無止盡』錯覺之死，於是殖利率溢酬捲土重來。若此刻沒關注30年期殖利率，你正錯失市場上最可信的訊號。」

仍有分析師認為，殖利率竄升可能只反映短暫波動，但警告經濟將長期走下坡者，也大有人在。

一些觀察家指出，從北美、歐洲到亞洲，全球30年期公債殖利率竄升，有如高喊「緊急情況！」。這是因為殖利率走高，尤其是作為全球標竿的美國公債殖利率勁升，往往會助長金融情勢緊縮、甚至衰退風險升高的恐懼。

殖利率升高會直接影響房貸、車貸和企業貸款利率。聯準會（Fed）資料顯示，美國5月份30年期固定房貸利率平均約7%。由於美國公債被視為其他主權債的指標，美國債市動盪必然殃及全球市場，尤其是美元計價債務累累的新興市場經濟體，恐將面臨資本外逃和貨幣貶值的困境。

美國 日本 公債殖利率

延伸閱讀

「紅彩頭6號」遭日本公務船登檢扣捕 擔保後已平安獲釋

抵銷美國關稅影響 勃肯鞋、潘朵拉珠寶將全球漲價

美債丟掉3A 債券避風往這走

台股早盤漲逾百點 台積電開高8元

相關新聞

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

隨著市場擔憂美國的減稅方案導致赤字擴大，美債殖利率再度攀升，拖累美股三大指數21日早盤全面挫跌。

無視大麥克指數？台灣債蛙本月苦吞12%虧損 外媒搖頭這樣分析

新台幣挺升、加上美債價格直直落，專家估計，台灣的美債ETF投資人本月損失約12%，資金持續出走。

川普中東之行秀演技？企業大咖「伴君如伴虎」 配合交易型總統

在川普訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國期間，多位美國企業領袖改變原定行程，乘坐專機橫跨波斯灣，與總統同框現身當地舉辦的商業峰會。

美韓傳又討論匯率 韓元強升1.7%登半年新高

韓元對美元21日盤中攀上六個月高點，原因是南韓媒體報導，南韓與美國協商貿易事宜時，曾討論韓元匯率走向。

川普集團越南蓋「豪華高球場」 次子艾瑞克出席動土

根據路透社看到的典禮邀請函，川普集團及當地夥伴今天將為座落越南首都河內附近的一座豪華高爾夫球度假村舉行動土典禮

暌違近5年！人氣電玩「要塞英雄」 重返蘋果App Store

電玩製造商Epic Games旗下多人射擊遊戲「要塞英雄」（Fortnite）今天重登美國蘋果（Apple）應用程式商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。