關稅衝擊發威 南韓5月前20天對美出口年減14.6%
今天公布的官方數據顯示，南韓5月前20天出口總額年減2.4%，對主要盟邦美國出口年減14.6%，這部分源自於華府實施之後又部分取消的全面性關稅措施，導致對美國巿場銷售疲軟。
法新社報導，儘管美國關稅措施對貿易造成壓力，但由於半導體需求強勁，南韓4月出口仍展現出人意表的力道。
不過初步跡象顯示，貿易緊張正開始影響汽車業在內的南韓其他主要產業。美國對進口汽車課徵25%關稅。
南韓關稅廳數據顯示，5月1日至20日出口總額為320億美元，年減2.4%。
同期間，南韓對美國出口年減14.6%，對中國、歐盟則分別年減7.2%、2.7%。
南韓輸美產品原本遭課徵25%全面性關稅，儘管從4月初開始暫時降為10%，為期90天，相關措施仍對亞洲第4大經濟體造成衝擊。
與此同時，諸如鋼鐵、鋁材和汽車等南韓主要出口品仍然被美國課徵25%關稅。
上週舉行第2輪部長級貿易談判後，首爾與華府現正由工作層級官員進行技術性磋商，目標於7月初大限之前敲定一套貿易方案，以確保全面豁免關稅。
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